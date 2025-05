Pour satisfaire P. Diddy, la chanteuse Cassie devait se livrer avec des hommes rémunérés et sous l'emprise de drogues à des marathons sexuels qui la «dégoûtaient» et «l'humiliaient», a-t-elle décrit mardi au procès pour trafic sexuel du magnat du hip-hop.

la chanteuse Cassie n’a pas pu retenir ses larmes au procès de P. Diddy. ats

Keystone-SDA ATS

L'ancienne compagne de l'artiste est la pièce centrale de l'accusation au procès du rappeur et producteur de 55 ans, tombé de son piédestal depuis que les accusations de violences sexuelles se sont multipliées contre lui en 2023.

«C'était dégoûtant. C'était trop. J'étais accablée», a-t-elle témoigné devant les jurés, à propos de ces actes sexuels scénarisés et dirigés par son compagnon de l'époque dans des chambres d'hôtel, qui sont au coeur du dossier. Elle se sentait «humiliée», ajoute-t-elle. Les hommes étaient payés en liquide, plusieurs milliers de dollars, ce qu'a confirmé l'un d'eux lundi à la barre.

Scènes filmées

P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, figure incontournable et bling-bling du hip-hop des trois dernières décennies, est accusé d'avoir profité de sa notoriété et de ses moyens financiers pour forcer des femmes à participer à ces longues séances sexuelles avec des hommes prostitués, qu'il regardait, filmait, et dont il menaçait de diffuser les vidéos si les victimes parlaient.

L'une des premières à sortir du silence avait justement été Casandra «Cassie» Ventura, chanteuse R&B signée par le label de Diddy, Bad Boy Records, et en couple avec le producteur pendant plus de dix ans. Au deuxième jour des débats, elle raconte son calvaire. A la demande des procureurs, elle énumère les drogues qu'elle prenait (ecstasy, cocaïne, cannabis, kétamine) pour se «dissocier» des événements lorsqu'il fallait satisfaire Sean Combs.

La chanteuse a rencontré P. Diddy quand elle avait 19 ans. Lui était déjà au faîte de sa gloire. «J'étais simplement amoureuse. Je voulais le rendre heureux», décrit-elle pour parler du début de leur relation.

Depuis lundi, les jurés ont revu plusieurs fois une vidéo révélée par CNN en 2024, des images de vidéo-surveillance de 2016 dans un hôtel de Los Angeles, où l'on voit Sean Combs se déchaîner violemment contre elle, lui donnant coups de pied et la traînant par terre.

«Ecchymoses sur tout le corps»

Ces épisodes de violence se répétaient «trop de fois pour pouvoir les compter», dit-elle, après avoir évoqué ses «lèvres gonflées», des «ecchymoses sur tout le corps».

«Elle [Cassie, ndlr] répétait qu'elle voulait quitter» les lieux, a témoigné lundi devant les jurés l'agent de sécurité de l'hôtel qui est intervenu ce jour-là, Israel Florez. Il a aussi affirmé que le rappeur avait tenté de le soudoyer avec une grosse liasse de billets pour étouffer l'affaire.

«Il avait beaucoup de ressources», notamment des vidéos sexuelles compromettantes qu'il menaçait de diffuser, a ajouté Cassie. «Il contrôlait une grande partie de ma vie, que ce soit ma carrière ou comment je m'habillais», résume-t-elle.

Casandra Ventura, aujourd'hui âgée de 38 ans, essuie régulièrement ses yeux avec un mouchoir. Son témoignage se poursuivra mercredi.

«Une histoire toxique»

P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que des actes d'enlèvement, corruption et de violences regroupés sous l'inculpation d'entreprise criminelle.

Artiste et producteur de hip-hop qui a lancé les carrières de la chanteuse Mary J. Blige ou du rappeur The Notorious B.I.G., homme d'affaires à succès qui a fait fortune dans la mode et les alcools, il dort aujourd'hui en prison, dans un centre de détention de Brooklyn réputé pour sa dureté.

A l'ouverture des débats lundi, ses avocats ont tenté de ramener le dossier à une «affaire d'amour, de jalousie, d'infidélité et d'argent». Sa relation avec Cassie? «Une histoire toxique entre deux personnes qui s'aimaient», a plaidé l'une des avocates de la vedette.

D'autres femmes que Cassie sont attendues pour témoigner au procès. L'affaire secoue l'industrie musicale américaine, qui, à l'exception de la vedette déchue du R&B R. Kelly, condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels en 2022, a pour l'instant échappé à la vague #MeToo, contrairement à l'univers d'Hollywood.

