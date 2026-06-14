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Importante intervention policière «Nous avons reçu une alerte à la bombe» : un marché aux puces thurgovien évacué d’urgence  

ATS

14.6.2026 - 07:36

Une alerte à la bombe a entraîné l'évacuation tôt dimanche matin d'un marché aux puces transfrontalier ouvert 24 heures sur 24 à Kreuzlingen et à Constance (Allemagne), sur les rives du lac de Constance. Le trafic ferroviaire a été perturbé.

Une opération policière d'envergure est encours dimanche matin à Kreuzlingen (TG) et dans la ville allemande voisine de Constance. (image symbolique)
Une opération policière d'envergure est encours dimanche matin à Kreuzlingen (TG) et dans la ville allemande voisine de Constance. (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

14.06.2026, 07:36

14.06.2026, 08:58

«Nous avons reçu une alerte à la bombe», a déclaré une porte-parole de la police de Constance à Keystone-ATS. L'enquête est en cours et la durée de l'intervention n'est pas encore connue.

La police cantonale de Thurgovie avait auparavant signalé une importante intervention en raison d'une situation de menace. Selon l'évaluation actuelle de la situation, il n'y a toutefois pas de danger concret pour la population, a-t-elle précisé.

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La zone portuaire des deux villes voisines a été bouclée. Les autorités de Constance ont demandé à la population d'éviter le périmètre. Selon le site des CFF, le trafic ferroviaire entre Kreuzlingen et Constance était interrompu en matinée.

Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui se déroule sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans sa voisine allemande Constance.

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