A l'occasion de son 30e anniversaire, le marché de Noël de Montreux (VD), le plus important de Suisse romande, s'allie avec ses voisins de Vevey et Villeneuve. Les trois sites donnent naissance à Riviera Noël, qui s'étalera du 21 novembre au 31 décembre.

Cette collaboration ne se limite pas à la seule édition 2024, mais marque «le début d'une tradition annuelle visant à dynamiser l'offre touristique de la région», écrivent mercredi les organisateurs dans un communiqué.

Les trois sites souhaitent aussi se coordonner en matière de mobilité. Du 23 novembre au 22 décembre, les lignes 201 et 204 VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve) seront gratuites les samedis et dimanches dès 13h00. L'offre CFF sera aussi renforcée avec un train spécial chaque week-end entre Fribourg et Villeneuve.

Pour le stationnement, un prix de 8 francs a été fixé. Les organisateurs préviennent que la police pourra fermer le centre-ville de Montreux en cas de surcharge de trafic.

En matière de sécurité également, Riviera Noël a pris des mesures pour mieux gérer l'affluence des visiteurs. Certains passages entre les stands vont, par exemple, être élargis. Des panneaux digitaux diffuseront aussi des informations pratiques et d'urgence.

Des efforts ont aussi été entrepris pour la durabilité. Les organisateurs citent, en exemple, le recours à une huile vaudoise pour les stands de nourriture qui sera ensuite remise à des agriculteurs pour une réutilisation. Ils disent aussi avoir acquis des décorations en «PET 100% recyclé.»

Trois sites

Concernant les trois sites, le marché de Noël de Montreux, qui avait accueilli 500'000 visiteurs l'an dernier, se déploiera comme d'habitude sur les bords du Léman avec 150 chalets. Ses attractions phares comme le Père Noël volant, la grande roue, la cabane des bûcherons ou la maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye seront toujours là.

A Vevey, un marché de Noël va investir pour la première fois la place du Marché, où une vingtaine d'exposants sont attendus. La patinoire sera aussi décorée aux couleurs de Noël. Sur la place Scanavin, un village de Noël sera installé pour une 11e édition, proposant notamment des stands de restauration.

A Villeneuve, les festivités démarreront six jours plus tard, le 27 novembre. Le marché sera transformé en «village de lutins» avec notamment diverses activités et animations pour les enfants.

