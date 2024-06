epa11430593 Un militant écologiste participe à la marche «Restore Nature Now» à Londres, Grande-Bretagne, le 22 juin 2024. Plus de 350 groupes environnementaux, dont le National Trust, la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) et Extinction Rebellio (XR), défileront à Londres le 22 juin pour exiger du gouvernement britannique qu'il s'attaque à la crise climatique et écologique. EPA/MAJA SMIEJKOWSKA

KEYSTONE