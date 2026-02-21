  1. Clients Privés
France Marche pour Quentin Deranque : Macron lance un appel au calme

ATS

21.2.2026 - 10:08

Emmanuel Macron a appelé «tout le monde au calme» avant la marche samedi en hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon. Il a annoncé une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine sur «les groupes d'action violente».

"Dans la République aucune violence n'est légitime", a affirmé Emmanuel Macron avant la marche sous très haute sécurité à Lyon.
ATS
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 10:08

21.02.2026, 10:37

«C'est un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué», a affirmé le président français à l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Il a précisé que la réunion de la semaine prochaine «doit faire un point complet sur les groupes d'action violente qui sévissent et ont des liens avec les partis politiques quels qu'ils soient».

«Dans la République aucune violence n'est légitime», a insisté le chef de l'Etat avant cette marche sous très haute sécurité à Lyon. «Il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir parce qu'elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices d'où qu'elles viennent».

