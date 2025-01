Marine l'a emporté le 25 janvier face à Ebony lors de la finale de la douzième saison de la Star Academy. Mais après cette victoire, la jeune chanteuse a été horrifiée, comme elle l'a témoigné dans France Inter et Gala, par le racisme subi par Ebony.

Marine, nouvelle gagnante de la Star Academy, a dénoncé le racisme dont a été victime son ancienne concurrente, Ebony. Covermedia

Les deux jeunes femmes, qui se sont affrontées le 25 janvier dans l'ultime prime de la dernière saison du télécrochet de TF1, ont découvert à leur sortie du château de Dammarie-Les-Lys, où les candidats étaient coupés du monde, la vague de racisme adressée depuis quelque temps à l'égard d'Ebony.

« C'est horrible. On n'était pas du tout au courant de ça», a expliqué Marine au micro de France Inter le 27 janvier. « On sort du château, on découvre ça alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, nous on ne veut pas ça. Et bien-sûr je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je condamne toute forme de racisme envers Ebony et je la soutiendrai quoiqu'il arrive.»

La chanteuse de 24 ans a partagé des propos similaires lorsque Gala l'a interrogé sur les « attaques racistes et homophobes» subies par d'autres anciens candidats en ligne.

« Je trouve ça horrible et pas du tout justifié. Ça n'a pas sa place ici parce qu'on veut juste faire de la musique. Cette animosité n'existe pas entre nous. On s'aime et on s'accepte tous qu'importe notre couleur, notre religion ou notre sexualité. Je ne veux pas que mon public soit comme ça et je ne veux pas refléter ces valeurs-là. Je condamne toute cette haine», a insisté Marine.