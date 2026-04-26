Quatre jeunes de 16 à 18 ans percutent un arbre et meurent

Quatre jeunes garçons âgés de 16 à 18 ans sont morts samedi soir dans un accident de la route après que leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale à hauteur de Mairy-sur-Marne (Marne), a-t-on appris auprès du parquet et des pompiers, confirmant une information de L'Union.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. (image d'illustration) KEYSTONE

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«Il s'agit d'un accident dramatique dont les causes restent, à ce stade, à déterminer. Il s'agit notamment de comprendre ce qui a pu provoquer la sortie de route», a indiqué à l'AFP le parquet de Châlons-en-Champagne.

Le conducteur, âgé de 17 ans, était titulaire du permis de conduire et les quatre occupants du véhicule sont décédés sur le coup, a ajouté le parquet.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne.

D'après les pompiers, l'accident s'est produit vers 18H30 sur la départementale 80.

Les quatre occupants seraient originaires de la commune d'Aulnay-l'Aître, dans la Marne, selon la préfecture du département, qui affirme que leur véhicule était seul en cause.