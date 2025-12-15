Trente-sept personnes sont mortes dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, en raison de crues soudaines après des précipitations qui ont entraîné des inondations dans des habitations et commerces, ont annoncé lundi les autorités locales dans un nouveau bilan.

En septembre 2024, de fortes intempéries avaient provoqué des inondations dans le sud et le sud-est du pays, causant la mort de 18 personnes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s'agit du plus lourd bilan pour des intempéries de ce type au Maroc depuis plus d'une décennie.

«Quatorze personnes sont actuellement soignées à l'hôpital Mohammed V de Safi, dont deux en soins intensifs», ont précisé les autorités dans un communiqué, affirmant poursuivre les opérations de recherche et d'assistance aux populations sinistrées.

La province de Safi, à environ 300 kilomètres au sud de Rabat, a été touchée dimanche par de «très fortes précipitations orageuses» ayant «provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels» en l'espace d'"une heure», d'après la même source.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux dans la soirée, un torrent d'eau boueuse a dévalé les rues de Safi, emportant voitures et poubelles. D'autres montrent un mausolée à moitié submergé et des embarcations de la Protection civile en intervention pour secourir des résidents.

Vigilance

Au Maroc, l'automne est normalement marqué par une diminution des températures, mais le réchauffement climatique limite désormais cette baisse, tout en maintenant une forte humidité et une évaporation héritées de l'été. Cette combinaison augmente le risque d'averses intenses, selon des experts.

Dans ce contexte, les autorités de la province de Safi ont souligné lundi «la nécessité de renforcer la vigilance, d'adopter les plus grandes précautions et de respecter les mesures de sécurité, compte tenu des fluctuations climatiques extrêmes que connaît notre pays».

En septembre 2024, de fortes intempéries avaient provoqué des inondations dans le sud et le sud-est du pays, causant la mort de 18 personnes. En novembre 2014, au moins 32 personnes avaient péri dans le sud à la suite de violentes précipitations ayant provoqué des crues de plusieurs rivières au pied des montagnes de l'Atlas.

Plusieurs centaines de personnes avaient été tuées lors de terribles inondations en 1995 dans la vallée de l'Ourika, à 30 kilomètres au sud de Marrakech (centre).