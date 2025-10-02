Deux personnes ont été abattues mercredi soir alors qu'elles tentaient, en groupe, «de prendre d'assaut» un poste de gendarmerie dans le sud du Maroc, ont annoncé les autorités locales citées par l'agence MAP. Plusieurs autres ont été blessées.

Des manifestations, autorisées pour la première fois, ont eu lieu mercredi soir dans plusieurs villes marocaines tandis que d'autres ont connu des violences au cinquième jour d'un appel à protester d'un collectif appelé GenZ 212 réclamant de meilleurs systèmes éducatif et de santé. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont produits dans un contexte de violences à travers le pays, où se déroulent par ailleurs des protestations pacifiques pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.

Des gendarmes de Lqliaâ, près d'Agadir, «ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, dans le cadre de la légitime défense, pour repousser une attaque et une prise d'assaut menées par des groupes d'individus, contre les locaux de cette brigade territoriale, dans une tentative de s'emparer de munitions, de matériels et d'armes de service», ont indiqué les autorités locales.

Manifestations autorisées

Après une première attaque, ces groupes, munis d'armes blanches, ont attaqué de nouveau ce poste de gendarmerie, mettant le feu à un véhicule et à une partie du bâtiment avant «d'entamer une tentative de vol de munitions, de matériels et d'armes de service des éléments de la gendarmerie royale», détaillent les mêmes sources.

«Lors de cette tentative, deux personnes ont trouvé la mort des suites de leurs blessures par des coups de feu, alors que d'autres ont été blessées lors de leur participation à cette attaque», ont souligné ces sources officielles. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent.

