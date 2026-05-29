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Bonne nouvelle au Maroc Deux Français disparus en mer ont été retrouvés sains et saufs !

ATS

29.5.2026 - 08:39

Deux Français disparus en mer depuis dimanche ont été retrouvés sains et saufs jeudi soir par un navire de commerce qui les a récupérés au large d'Assilah, au nord du Maroc. Le bateau a réussi à les repérer grâce au message envoyé à l'ensemble des embarcations qui entrent dans le périmètre de recherche.

Deux Français disparus en mer depuis dimanche ont été retrouvés sains et saufs jeudi soir par un navire de commerce qui les a récupérés au large d'Assilah, au nord du Maroc. (image d'illustration)
Deux Français disparus en mer depuis dimanche ont été retrouvés sains et saufs jeudi soir par un navire de commerce qui les a récupérés au large d'Assilah, au nord du Maroc. (image d'illustration)
Imago

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:39

29.05.2026, 08:45

«Ensuite, il a fallu s'assurer que c'étaient bien eux», a indiqué un responsable du Centre national de coordination et de sauvetage maritime. «Ils vont être débarqués à Cadix [dans le sud de l'Espagne, ndlr], probablement dans la nuit», a-t-il ajouté.

Dimanche, vers 03h15, le centre avait reçu une alerte signalant que le catamaran «Stella» était en difficulté. Le bateau, toujours flottant, ainsi qu'un radeau de sauvetage avaient été retrouvés vides à trois milles nautiques, soit environ cinq kilomètres des côtes de Tanger, au Maroc.

Pas de balise de détresse

Des recherches de grande envergure avaient alors été lancées pour retrouver un canot annexe, équipé d'un moteur hors-bord dont disposait également l'équipage. Depuis mercredi, les recherches avaient été étendues aux eaux espagnoles.

Les causes de l'incident demeurent inconnues, d'après la même source qui a précisé que «les plaisanciers ne disposaient pas de balise de détresse».

Selon le père de l'un des deux disparus, un message signalant une voie d'eau a été envoyé, puis un second un peu plus tard, disant que l'équipage quittait le bateau pour l'annexe.

Le bateau était en convoyage depuis la Martinique, dans les Antilles françaises, vers un port européen, Barcelone ou Marseille, a-t-il précisé.

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