  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un Afghan risque 8 ans de prison Martigny: il tente d'assassiner son épouse avec une branche

ATS

6.10.2025 - 13:27

Un ressortissant afghan a comparu lundi devant le Tribunal de Martigny. Il est accusé de tentative d'assassinat sur son épouse, pour lui avoir administré des dizaines de coups avec une branche, en pleine forêt. Il risque 8 ans de prison ferme et 15 ans d'expulsion.

Le Tribunal de Martigny rendra son verdict, au plus tard le 10 novembre prochain.
Le Tribunal de Martigny rendra son verdict, au plus tard le 10 novembre prochain.
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 13:27

06.10.2025, 13:45

Les faits se sont déroulés le 21 novembre 2022. L'accusé a poussé au sol son épouse d'origine géorgienne. Il a alors saisi une branche de 80 cm qui gisait au sol et l'a battue à l'arrière du crâne, puis sur l'ensemble du corps. La scène a duré près de 10 minutes.

Selon le procureur extraordinaire Alexandre Rosset, le prévenu a battu sa femme avec l'intention de la tuer, agissant avec une absence particulière de scrupules, allant jusqu'à briser son bâton sur son crâne. Il ne s'est pas arrêté de la frapper, malgré l'immobilisation de son épouse ou les hurlements d'une passante. Il n'a été stoppé que lors de l'intervention de deux hommes.

La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l'orbite et du sinus maxillaire gauche.

Les plus lus

Dissolution ou démission: quel choix pour Macron?
Everest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!
Gisèle Pelicot face à un dernier accusé, qui dit s'être fait «piéger»
Nino Niederreiter : «Je trouve ça fou, et ça m'énerve»
Le procureur relève la «cruauté» et l'«acharnement» du prévenu
«Je commençais moi-même à croire à mon histoire», lâche l'accusé