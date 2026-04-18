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Martigny Le record du monde de la plus grande raclette battu

ATS

18.4.2026 - 22:09

Le record du monde de la plus grande raclette a de nouveau été battu samedi à Martigny. En parvenant à réunir 4942 personnes, dont 403 racleurs et bénévoles, les organisateurs de «The plus grande raclette of the world» ont atteint leur objectif.

Comme l'an dernier, le Cerm de Martigny a affiché complet pour cette soirée dédiée à la raclette (photo d'archives).
Comme l'an dernier, le Cerm de Martigny a affiché complet pour cette soirée dédiée à la raclette (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 22:09

18.04.2026, 22:29

Validé par un notaire, ce nouveau record, amélioré de 49 personnes, confirme «l’engouement exceptionnel que suscite cet événement devenu en deux ans un rendez-vous emblématique du terroir et de la convivialité», souligne Myexpo, organisateur de la manifestation. Si les convives valaisans constituaient la majorité des participants, de nombreux amateurs de raclette venus de cantons plus éloignés ont également fait le déplacement à Martigny.

«C’est juste incroyable de voir l’engouement des racleuses et racleurs. Tous avaient la banane, une très grosse motivation, c’était juste magnifique. Et déjà, beaucoup demandent quand aura lieu la prochaine édition», a souligné, ravi, en fin de soirée, Eddy Baillifard, l'ambassadeur de l’événement et du raclette Valais AOP.

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