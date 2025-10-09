Un Portugais a comparu jeudi, devant le Tribunal de Martigny. Celui-ci va devoir dire s'il accepte de le condamner en procédure simplifiée à 5 ans de prison et à une expulsion du territoire durant 10 ans. L'homme est accusé d'avoir écoulé près de 300 kg de cannabis.

Le Tribunal de Martigny doit décider s'il doit renvoyer de Suisse le ressortissant portugais durant 10 ans. ATS

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont produits entre mars 2022 et octobre 2024. Durant cette période, le prévenu a utilisé le canal «Telegram» pour proposer des produits cannabiques à un réseau de 2800 abonnés. Lors de l'instruction, l'homme a révélé avoir eu une trentaine de clients réguliers qui le payaient en cash ou en cryptomonnaie.

Le prévenu a acheté 130 kg de haschich à un intermédiaire lausannois. Il s'est également approvisionné en marijuana au Tessin et à Zurich, (40 kg au total). Il a aussi eu recours à des fournisseurs aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie pour un total global de 300 kg de cannabis. Son business lui a permis de dégager un bénéfice de 705'000 francs. Le prévenu a également été jugé coupable de consommation de produits illicites et d'absence de port d'armes pour son pistolet.