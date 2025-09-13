Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Comportements inacceptables» Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc

Valérie Passello

13.9.2025

Plusieurs personnes ont été interpellées après avoir dérobé du matériel d'alpinisme dans les refuges du Goûter et de Tête Rousse, en Haute-Savoie au début septembre. La mairie de Saint-Gervais-les-Bains lance un coup de gueule après ces incidents, qui ne sont «pas des cas isolés», s'agace-t-elle.

Mont-Blanc, Refuge du Goûter 3835 m, Point de départ populaire pour tenter l'ascension du Mont-Blanc .
Mont-Blanc, Refuge du Goûter 3835 m, Point de départ populaire pour tenter l'ascension du Mont-Blanc .
IMAGO/Dreamstime

Valérie Passello

13.09.2025, 18:23

13.09.2025, 18:33

Il est un peu l'Everest européen: le Mont-Blanc est un sommet mythique qui attire énormément de monde. Chaque année, ils sont entre 15 et 20'000 à tenter d'en atteindre le sommet, situé à 4'805,59 mètres d'altitude, selon les chiffres de la préfecture de la Haute-Savoie.

«Je n'y croyais vraiment pas». Sur les pentes du Mont-Blanc, il réalise une véritable prouesse !

«Je n'y croyais vraiment pas»Sur les pentes du Mont-Blanc, il réalise une véritable prouesse !

Mais dans cette foule, tous n'ont pas forcément les mêmes valeurs, ni le comportement approprié en haute-montagne. Au Refuge du Goûter, perché à 3'835 mètres et point de départ populaire pour tenter l'ascension du Mont-Blanc, on en sait quelque chose.

Plainte déposée

Le samedi 7 septembre, des individus y ont dérobé du matériel à d'autres alpinistes, y compris des chaussures, «privant ainsi certains alpinistes de leur équipement indispensable et les exposant à un risque sérieux», déplore la Mairie de Saint-Gervais dans un communiqué.

«Dans le même temps, la Brigade Blanche a également constaté que leur cabane de contrôle de Tête Rousse avait été forcée», indique le communiqué. L’abri a été retrouvé «en désordre», des provisions et de l’eau avaient été consommées.

Drame au Mont Blanc. Des webcams capturent la tragédie dans la nuit du 4 au 5 août

Drame au Mont BlancDes webcams capturent la tragédie dans la nuit du 4 au 5 août

Alerté, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne est intervenu par hélicoptère et a pu mettre la main sur les coupables, des alpinistes allemands et ukrainiens. La commune a porté plainte contre eux, est-il précisé.

Coup de gueule

«Ces incidents ne sont malheureusement pas isolés et ont été constatés à plusieurs reprises ces dernières années», déplorent encore les autorités, qui fustigent ces «comportements inacceptables» et «certains 'alpinistes' candidats à l’ascension du Mont-Blanc qui trouvent le moyen de transgresser les règles de l'Arrêté de Protection de l’Habitat Naturel» (APHN).

Le texte, édicté en 2020, rappelle que parfois, 500 alpinistes se trouvent simultanément sur le Mont-Blanc, alors que le seul de sur-fréquentation se situe entre 300 et 400 personnes. Il relève également de nombreuses incivilités liées à l'afflux d'alpinistes dans ce territoire. 

L'APHN établit toute une série d'interdictions visant à préserver le site, et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Mais pour la mairie de Saint-Gervais, ce n'est pas suffisant: elle souhaite qu'il soit revu, «afin d'en améliorer l’application et de garantir un plus grand respect des règles, du milieu naturel et du Mont-Blanc».

«Disneyland»

La mairie de Saint-Gervais a également publié son coup de gueule sur facebook. Nombreux sont les internautes qui ont jugé les comportements décrits comme «honteux».

L'un d'entre eux écrit notamment: «La montagne c'est Disneyland , un parc d'attraction en altitude depuis une vingtaine d'années. Des urbains digitalisés avec leurs valeurs urbaines de bidochons consommateurs de loisirs qui se foutent royalement des valeurs montagnardes».

La pression des «touristes en tongs». «Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent

La pression des «touristes en tongs»«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent

Un autre tempère toutefois: «Malheureusement ces comportements de datent pas d'hier ! Dans les années 80 mon copain s'était fait voler ses chaussures et son piolet au refuge du Glacier blanc dans les Écrins».

Les plus lus

Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
Un derby d'Italie complètement dingue pour les débuts d’Akanji !
Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
Toujours impérial, Stan Wawrinka s’offre une finale de rêve