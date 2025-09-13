Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc

Plusieurs personnes ont été interpellées après avoir dérobé du matériel d'alpinisme dans les refuges du Goûter et de Tête Rousse, en Haute-Savoie au début septembre. La mairie de Saint-Gervais-les-Bains lance un coup de gueule après ces incidents, qui ne sont «pas des cas isolés», s'agace-t-elle.

Mont-Blanc, Refuge du Goûter 3835 m, Point de départ populaire pour tenter l'ascension du Mont-Blanc . IMAGO/Dreamstime

Il est un peu l'Everest européen: le Mont-Blanc est un sommet mythique qui attire énormément de monde. Chaque année, ils sont entre 15 et 20'000 à tenter d'en atteindre le sommet, situé à 4'805,59 mètres d'altitude, selon les chiffres de la préfecture de la Haute-Savoie.

Mais dans cette foule, tous n'ont pas forcément les mêmes valeurs, ni le comportement approprié en haute-montagne. Au Refuge du Goûter, perché à 3'835 mètres et point de départ populaire pour tenter l'ascension du Mont-Blanc, on en sait quelque chose.

Plainte déposée

Le samedi 7 septembre, des individus y ont dérobé du matériel à d'autres alpinistes, y compris des chaussures, «privant ainsi certains alpinistes de leur équipement indispensable et les exposant à un risque sérieux», déplore la Mairie de Saint-Gervais dans un communiqué.

«Dans le même temps, la Brigade Blanche a également constaté que leur cabane de contrôle de Tête Rousse avait été forcée», indique le communiqué. L’abri a été retrouvé «en désordre», des provisions et de l’eau avaient été consommées.

Alerté, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne est intervenu par hélicoptère et a pu mettre la main sur les coupables, des alpinistes allemands et ukrainiens. La commune a porté plainte contre eux, est-il précisé.

Coup de gueule

«Ces incidents ne sont malheureusement pas isolés et ont été constatés à plusieurs reprises ces dernières années», déplorent encore les autorités, qui fustigent ces «comportements inacceptables» et «certains 'alpinistes' candidats à l’ascension du Mont-Blanc qui trouvent le moyen de transgresser les règles de l'Arrêté de Protection de l’Habitat Naturel» (APHN).

Le texte, édicté en 2020, rappelle que parfois, 500 alpinistes se trouvent simultanément sur le Mont-Blanc, alors que le seul de sur-fréquentation se situe entre 300 et 400 personnes. Il relève également de nombreuses incivilités liées à l'afflux d'alpinistes dans ce territoire.

L'APHN établit toute une série d'interdictions visant à préserver le site, et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Mais pour la mairie de Saint-Gervais, ce n'est pas suffisant: elle souhaite qu'il soit revu, «afin d'en améliorer l’application et de garantir un plus grand respect des règles, du milieu naturel et du Mont-Blanc».

«Disneyland»

La mairie de Saint-Gervais a également publié son coup de gueule sur facebook. Nombreux sont les internautes qui ont jugé les comportements décrits comme «honteux».

L'un d'entre eux écrit notamment: «La montagne c'est Disneyland , un parc d'attraction en altitude depuis une vingtaine d'années. Des urbains digitalisés avec leurs valeurs urbaines de bidochons consommateurs de loisirs qui se foutent royalement des valeurs montagnardes».

Un autre tempère toutefois: «Malheureusement ces comportements de datent pas d'hier ! Dans les années 80 mon copain s'était fait voler ses chaussures et son piolet au refuge du Glacier blanc dans les Écrins».