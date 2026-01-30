  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Son discours restera dans l'histoire Mathias Reynard: «on reste humain avant tout»

ATS

30.1.2026 - 09:21

Président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard s'est retrouvé en première ligne dès le début du drame de Crans-Montana. A chaque moment officiel, l'élu socialiste a fait preuve d'une humanité et d'une empathie qui ne sont pas passées inaperçues.

«On a beau être président du gouvernement, on reste humain avant tout. Ce drame, l'insoutenable attente pour les familles, les blessés, les personnes décédées, cette jeunesse fauchée: rien ne peut nous préparer à vivre ces moments-là», a déclaré Mathias Reynard.
«On a beau être président du gouvernement, on reste humain avant tout. Ce drame, l'insoutenable attente pour les familles, les blessés, les personnes décédées, cette jeunesse fauchée: rien ne peut nous préparer à vivre ces moments-là», a déclaré Mathias Reynard.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 09:21

Le 1er janvier, «j'ai très vite pris conscience de l'ampleur du drame. Une chose comptait alors pour moi: être aux côtés des équipes de secours, mais aussi des victimes et de leurs familles», explique Mathias Reynard, contacté par Keystone-ATS.

Au milieu de ce drame immense, son attitude emplie d'humanité et son regard embrumé par les larmes ont marqué les esprits. «On a beau être président du gouvernement, on reste humain avant tout. Ce drame, l'insoutenable attente pour les familles, les blessés, les personnes décédées, cette jeunesse fauchée: rien ne peut nous préparer à vivre ces moments-là.»

Le discours prononcé à Martigny, le 9 janvier dernier à l'occasion de l'hommage national aux victimes, restera dans l'histoire. «J'ai essayé d'écrire ce texte comme nous avons organisé cette cérémonie d’hommage: avec humilité et dignité», résume-t-il.

Il ajoute: «désormais, la justice doit faire toute la lumière, avec rigueur et indépendance. Et le gouvernement doit de son côté tout mettre en oeuvre pour soutenir toutes les victimes et familles touchées par ce drame, notamment par les aides immédiates puis grâce à la Fondation que nous créons.»

Pour Mathias Reynard, «la nécessité d'être aux côtés des blessés et de toutes les familles touchées, mais aussi de pouvoir leur amener un soutien sur la durée, ainsi que l'immense solidarité de la communauté et l'attitude des équipes sur le terrain sont inspirantes et précieuses», conclut-il.

Les plus lus

5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos
Suivez la descente dames en direct
«N'importe quelle autre mère aurait compris que c'était gênant»
Carnaval sous tension: la sécurité fait sauter les portes à Saint-Maurice
Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !
«J'assume ma part», dit Valérie Dittli, mais elle ira au bout de son mandat