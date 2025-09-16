Peu avant son arrestation, le suspect du meurtre de l’activiste conservateur Charlie Kirk aurait reconnu son geste dans un chat Discord, selon des sources proches du dossier.

Tyler Robinson est le tireur présumé qui aurait abattu l'activiste ultraconservateur Charlie Kirk. Uncredited/Utah Governor's Office/AP/dpa

Sven Ziegler, AFP Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Le suspect, âgé de 22 ans, aurait reconnu son crime dans un message sur Discord.

Des captures d’écran de la conversation, consultées par le Washington Post, confirment ces aveux présumés.

Peu après, l’homme s’est livré aux autorités. Montre plus

De nouveaux détails apparaissent dans l'affaire du meurtre de Charlie Kirk. Le suspect de 22 ans, Tyler Robinson, aurait reconnu sa responsabilité dans un chat Discord – quelques heures seulement avant de se rendre aux autorités.

Comme le rapporte le Washington Post, il a ouvert le chat en disant: «Hé les gars, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. C'était moi hier à l'UVU. Je suis désolé pour tout ça». L'abréviation UVU correspond ici à l'université où Robinson aurait tué Charlie Kirk.

Peu après, il a écrit un autre message dans lequel il annonçait son arrestation imminente: «Je vais me livrer dans quelques minutes par l’intermédiaire d’un ami shérif. Merci pour tous les bons moments et les rires, vous avez tous été formidables. Merci pour tout».

Deux personnes proches du dossier ont confirmé au journal l'authenticité des messages, et des captures d'écran sont également disponibles.

Selon le rapport, Robinson a remercié à plusieurs reprises les membres du groupe de discussion. Il aurait apprécié les «good times and laughs» (bons moments et rires) et qualifié le groupe de «amazing» (génial). Il a également commencé son aveu par les mots «I have bad news» (J’ai de mauvaises nouvelles).

La justice américaine examine les messages

En outre, des déclarations ironiques ou contradictoires ont également circulé dans les chats. Le suspect aurait par exemple affirmé qu’un «double» voulait lui faire porter le chapeau. Dans un autre message, il aurait écrit qu’il était en réalité Charlie Kirk, qu’il voulait quitter la politique et se construire une nouvelle vie au Kansas. Il aurait aussi évoqué de prétendues inscriptions sur ses munitions. Ces informations n’ont pas encore été confirmées officiellement.

La justice américaine examine désormais quels messages pourront être retenus comme preuves au procès. Pour la famille de la victime et ses soutiens, ils constituent un indice supplémentaire de la culpabilité du suspect.

Le meurtre de Charlie Kirk, fondateur de l'organisation conservatrice Turning Point USA et proche allié du président Donald Trump, a provoqué un séisme politique aux États-Unis. Lors d'une cérémonie commémorative au Kennedy Center à Washington, des centaines de personnes ont brandi des bougies et chanté des cantiques.

Donald Trump a dénoncé un «lâche attentat contre la liberté d’expression» et promis une réponse ferme aux violences à caractère politique. Depuis, il attribue la responsabilité de la mort de Kirk à la «gauche radicale» — une accusation qui n’est pour l’heure étayée par aucune preuve.