Depuis plus de vingt ans, le sud-ouest de la France est le théâtre des manigances d'un autostoppeur séducteur et rusé, connu sous le nom de «Max le Suisse». Après avoir disparu des radars, l’autostoppeur est réapparu ces derniers jours pour le plus grand malheur des automobilistes français.

Malgré sa photo publiée dans divers journaux et sur un blog où ses victimes échangeaient leurs déconvenues, Max n'a jamais été inquiété par la justice. http://stoppermaxlesuisse.over-blog.com/

Selon le site d’information «le populaire.fr», ce septuagénaire, de son vrai nom Matteo Schaub, est tristement célèbre pour ses escroqueries répétées envers les automobilistes compatissants.

Il aurait à nouveau arnaqué une personne la semaine dernière sur les routes de la Haute-Vienne dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Bien qu'il soit perçu comme distingué, courtois et érudit, Max utilise son charme pour abuser de la générosité des conducteurs. Il leur raconte des récits émouvants, mais totalement fictifs, pour leur soutirer de l'argent. Ces histoires varient de la perte de sa voiture à la nécessité de se rendre à des événements familiaux urgents.

Une légende urbaine

Il joue même parfois le rôle d'un urologue retraité, cherchant à rejoindre sa fille malade. Ce personnage insaisissable, parlant avec un léger accent allemand, est devenu une légende urbaine dans la région.

Malgré sa photo publiée dans divers journaux locaux et sur un blog où ses victimes échangent leurs déconvenues, Max n'a jamais été condamné par la justice malgré une arrestation en 2009. En effet, ses victimes lui offrent de l'argent de leur plein gré, rendant difficile toute action légale contre lui.

Les habitants de la Haute-Vienne avertis

Les plaintes déposées contre lui s'avèrent inefficaces, car il n'utilise jamais la violence pour parvenir à ses fins. Il continue donc à hanter les routes, laissant derrière lui une suite d'histoires fabriquées et de victimes dupées.

Les habitants de la Haute-Vienne ont été avertis de rester vigilants et de ne pas se laisser tromper si un homme âgé, élégamment vêtu d'une chemise blanche, de chaussures en cuir, et au teint hâlé, se présentant comme un médecin à la retraite, est repéré sur le bord de la route, faisant du stop.