McDonald's, l'Iran et le pape: une conférence de presse surréaliste

La journée de lundi à la Maison Blanche a pris un tour surréaliste quand, après une livraison de McDonald's dans le Bureau ovale, Donald Trump a tenu une conférence de presse où se sont mêlés guerre en Iran, attaques contre le pape Léon XIV et polémique autour d'une image le représentant tel Jésus.

Le président américain Donald Trump reçoit une commande de McDonald's des mains de Sharon Simmons, une livreuse de DoorDash, devant le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 13 avril 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président américain, grand amateur de fast-food, est sorti de la Maison Blanche pour récupérer deux sacs de hamburgers, une scène destinée à promouvoir sa politique de non imposition des pourboires. «J'ai une commande pour vous, Monsieur le Président», a déclaré la livreuse, Sharon Simmons, en lui tendant les sacs en papier.

«Ça n'a pas l'air d'une mise en scène, n'est-ce pas?», a ironisé Donald Trump, arguant que cette grand-mère de dix petits-enfants, originaire de l'Arkansas aurait touché 11'000 dollars de remboursement cette année grâce à sa politique.

Trump en Jésus

Mais comme souvent avec le républicain, la discussion a rapidement glissé vers des sujets plus sensibles.

«Monsieur le président, avez-vous publié cette photo vous représentant en Jésus-Christ?», a demandé un journaliste, mentionnant une image générée par intelligence artificielle le dépeignant tel Jésus, publiée sur son compte Truth Social.

«Je l'ai bien publiée, je pensais que c'était moi en médecin, et que ça avait un lien avec la Croix-Rouge», a déclaré le président américain. «Et je soigne les gens. Je les soigne beaucoup», a-t-il ajouté.

Les questions ont alors basculé vers la guerre en Iran. Après l'entrée en vigueur du blocus américain sur les ports iraniens, Donald Trump a affirmé que des représentants iraniens avaient appelé Washington pour conclure «à tout prix» un accord.

Pourboire

Toujours accompagné de la livreuse, visiblement perplexe, Donald Trump a également exclu toute idée de présenter des excuses au pape Léon XIV qu'il a décrit comme «très laxiste sur la question de la criminalité et sur d'autres sujets» après ses déclarations contre la guerre.

«Le pape Léon a tenu de faux propos. Il était farouchement opposé à ce que je fais concernant l'Iran, et on ne peut pas accepter un Iran doté de l'arme nucléaire», a déclaré le septuagénaire.

Le président a ensuite abordé l'un de ses sujets de prédilection: l'interdiction des personnes transgenres dans les compétitions sportives féminines, interrogeant à ce propos Sharon Simmons. «Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus», a répondu la livreuse. «Je suis ici pour parler de la détaxation des pourboires.»

Les journalistes lui ont alors demandé si le personnel de la Maison Blanche donnait de bons pourboires. «Attendez!», a alors lancé Donald Trump, en sortant de sa poche un billet de 100 dollars qu'il a tendu à Mme Simmons. «Vous me l'avez rappelé», a dit le président en souriant.