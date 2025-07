Vacances en voiture: attention à ces radars en Espagne, Italie et France!

Bientôt sur la route des vacances ? Les radars ne prennent pas de congé ! Voici ce qui change en 2025 dans trois destinations prisées des Suissesses et Suisses.

En ce qui concerne les contrôles radars, l'Italie, l'Espagne et la France sont actuellement en pleine effervescence (image symbolique). Image : Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Cet été encore, de nombreux Helvètes se rendront à l'étranger en voiture. Tout comme en Suisse, il vaut la peine de garder un œil sur le compteur de vitesse, car les radars menacent aussi les destinations de vacances. Voici un bref aperçu de ce qu’il se passe chez nos voisins au niveau des contrôles de vitesse :

Espagne

Les automobilistes devraient toujours connaître les limitations de vitesse, en particulier dans les régions de Madrid et de Malaga. Symbolbild: Keystone

Selon un rapport de l'Automobile Club AEA, 3,44 millions d'excès de vitesse ont été enregistrés en Espagne en 2024 ce qui représente en moyenne 10'000 amendes par jour et correspond à une augmentation de 4% par rapport à 2023.

Selon cette étude, les contrôles radars ont été particulièrement nombreux en Andalousie avec 959 592 contraventions (27,8% de toutes les amendes en Espagne). Suivent la Castille et Léon (413'343) et Valence (366'360). Quatre des dix radars les plus actifs se trouvent dans la province de Malaga.

Top 5 des radars les plus « rentables » Madrid, M-40 (km 20) : 74 873 amendes

Málaga, A-7 (km 968) : 67 502

Navarra, A-15 (près de Lekunberri) : 60 887

Cadix, A-381 (km 74) : 54 835

Málaga, A-45 (km 128) : 49 378 Montre plus

Italie

De nouvelles règles sont en vigueur en Italie (image d’illustration). CREDITFC

Lorsqu'il s'agit du nombre de radars, l'Italie est la championne d'Europe incontestée. Plus de 11'000 radars fixes sont installés dans le pays, auxquels s'ajoutent les nombreux radars mobiles des autorités locales.

Le minuscule village de montagne de Colle Santa Lucia, dans la province de Belluno, a ainsi établi un record particulier. Selon l'organisation de consommateurs Assoutenti, cette commune de 346 habitants située dans les Dolomites a encaissé 1 265 822 euros (environ 1,18 million de francs) en trois ans, de 2021 à 2023, grâce à un seul radar. Cela correspond à environ 3660 euros de recettes du radar par habitant.

Entre-temps, les autorités italiennes ont réagi. En 2024, de nouvelles règles sont entrées en vigueur.

Nouvelles règles sur l’usage des radars Distance minimale obligatoire entre deux appareils

Seuil de vitesse requis pour installer un radar (ex. : 50 km/h minimum en zone urbaine)

Signalisation obligatoire des radars hors localité au moins 1 km à l’avance Montre plus

Les radars déjà installés peuvent être adaptés à la nouvelle réglementation jusqu'en juin 2025. Passé ce délai, les appareils seront démontés.

France

Le président français Emmanuel Macron prévoit de nouveaux super-radars. Symbolbild: Keystone

Une évolution contraire a lieu en France : Le nombre de radars fixes doit passer de 4000 aujourd'hui à 4160. Les radars doivent en outre devenir plus intelligents. Cela a entraîné des protestations de la part des automobilistes.

Ainsi, une partie des quelque 4000 radars du pays devra à l'avenir également surveiller la distance, le port de la ceinture de sécurité et l'interdiction du téléphone portable au volant. Selon les plans du gouvernement français, les nouveaux super-radars devraient pouvoir enregistrer les différentes infractions en une seule fois.

Celui qui conduit avec son téléphone portable à l'oreille, trop près derrière le véhicule qui le précède et de surcroît à une vitesse excessive, pourrait recevoir trois amendes en même temps.

La date exacte de mise en service de ces super-radars n'est toutefois pas encore connue. On ne sait pas non plus si la totalisation des amendes individuelles sera effectivement mise en place.

Les projets du gouvernement sont controversés en France. L'association française «40 Millions d'automobilistes» soupçonne par exemple l'Etat de vouloir se livrer à un racket à grande échelle.

En résumé pour les vacanciers suisses

Si tu pars en voiture cet été – que ce soit avec ton propre véhicule ou une voiture de location – mieux vaut lever le pied.Les autorités européennes renforcent leur arsenal technologique et réglementaire. Et un flash de trop pourrait bien coûter cher... même loin de la Suisse.

