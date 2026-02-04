«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars

Amazon a sorti le documentaire de Melania Trump sur elle-même. Il n'est pas encore visible en Suisse, mais notre correspondante aux Etats-Unis est allée le voir au cinéma à San Francisco et elle est aussi perplexe qu'avant. Reportage et commentaire.

La première dame des Etats-Unis, Melania Trump, lors de la première de son film "Melania" au Kennedy Center à Washington. (29 janvier 2026) Image : Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Helene Laube Helene Laube

«Everyone wants to know, so here it is» ("Tout le monde veut savoir, alors voilà"), résonne sa voix off au début de «Melania», le nouveau documentaire de et avec Melania Trump. La caméra glisse sur une eau turquoise jusqu'à une plage, juste derrière: Mar-a-Lago dans la lumière dorée du soleil. Les talons aiguilles de Melania Trump apparaissent en grand sur l'image tandis qu'elle monte dans un SUV devant un portail.

D'innombrables gros plans de ses «talons», comme Melania Trump les appelle, suivront et le spectateur se demandera bientôt si les chaussures de Melania Trump sont plus intéressantes que sa personnalité. Ou si le réalisateur Brett Ratner est fétichiste de la chaussure.

La moitié des spectateurs présents au début (huit) dans le cinéma de San Francisco ne remarque même pas cette scène d'ouverture. Un selfie de groupe avant le début du film, et voilà que quatre spectatrices ont déjà quitté la plus petite salle de cinéma (50 places) du multiplex. Seraient-elles venues uniquement pour augmenter le nombre de billets vendus? Il ne suffirait donc pas d'amener des bus remplis de seniors dans les régions républicaines du pays vers les cinémas?

La stratégie semble en tout cas fonctionner: au cours des trois premiers jours, le pseudo-documentaire a rapporté 7 millions de dollars, soit bien plus que prévu et que ce qui est habituel pour les documentaires.

Mais en règle générale, ceux-ci ne coûtent pas non plus 40 millions de dollars, que la société de production Muse Films d'Amazon Melania Trump aurait payés pour les droits - dont 28 millions pour la première dame. Ils ne sont pas non plus commercialisés dans le monde entier avec 35 millions de dollars supplémentaires et projetés sur des milliers d'écrans.

Dans l'entrée de l'AMC Metreon à San Francisco, il y a des affiches des films qui seront projetés. Il manque "Melania". Image : Helene Laube

Bienveillance de l'administration Trump achetée

Le montant record entraîne parfois le reproche que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a acheté pour lui-même et son groupe aux multiples ramifications la bienveillance de Donald Trump et de son gouvernement. En premier lieu des autorités de régulation. Rarement le logo d'Amazon MGM Studios figurant au générique, avec son lion rugissant et son slogan «Ars Gratia Artis» (l'art pour l'art), n'a été plus ironique.

Le gain matériel pour les Trump, qui s'enfoncent encore plus allègrement les milliards dans les poches au cours de leur deuxième mandat, semble nettement plus important que tout avantage que «Melania» peut fournir au gouvernement Trump en tant que vecteur de propagande.

Comment expliquer autrement que le sujet d'un documentaire ne révèle presque rien de lui-même et se refuse à toute réflexion sur lui-même?

Le film offre «un aperçu sans précédent» des 20 jours qui ont précédé la deuxième investiture de Donald Trump en janvier de l'année dernière. Melania Trump décrit son film comme une «chronique intime» dans laquelle elle veut montrer comment elle «gère la complexité de sa vie» et «prend soin de sa famille».

Mais le prétendu regard derrière les coulisses scintillantes du luxe reste superficiel. Après 104 minutes de «Melania», on n'en sait pas beaucoup plus sur Melania Trump qu'au début du film.

Pas d'émotions, pas de réactions

Il n'y a pas non plus de moment où le personnage-titre vit quelque chose comme une catharsis émotionnelle, à peine quelques scènes où elle montre des sentiments. Melania Trump fait plusieurs fois allusion à son deuil suite à la mort de sa mère en janvier 2024, mais elle reste toujours stoïque.

Dans une scène où Aviva Siegel, un ancien otage du Hamas, se rend à la Trump Tower pour plaider en faveur de la libération de son mari Keith Siegel, l'Israélienne se réduit à un accessoire dans le projet de film de Melania Trump. La rencontre demande de l'empathie, mais la première dame la transforme en un moment de mode en complimentant Siegel pour son t-shirt sur lequel figure la photo de son mari américano-israélien emprisonné (et libéré depuis). Il est «magnifique». Melania Trump ne se laisse pas entraîner plus loin.

Dans une autre scène, elle suit sur Fox News, les yeux vitreux, les informations sur l'incendie catastrophique de Los Angeles en janvier 2025. Là aussi: on n'a aucune espèce d'idée sur ce que de telles images déclenchent en elle.

«Melania» parle avant tout d'une femme toujours parfaitement vêtue, coiffée et maquillée, qui glisse habilement dans des pièces et des ascenseurs en talons très hauts et les quitte. Ou qui monte et descend de jets privés et de SUV blindés pour être transportée dans toutes sortes de lieux importants.

Donald Trump et sa première dame Melania Trump lors de la première du documentaire "Melania". Image : Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Des décisions déconcertantes

En tant que productrice exécutive de la première œuvre de sa société de production, Melania Trump a non seulement décidé du contenu du film et de la bande-annonce, mais aussi du réalisateur. Son choix s'est porté sur Ratner ("Rush Hour", "The Revenant"), qui a été banni d'Hollywood dans le cadre du mouvement «Me Too» en 2017, après que l'actrice Olivia Munn et cinq autres femmes l'ont accusé d'agression sexuelle et de coercition. Ratner a nié tout acte répréhensible et aucune accusation n'a été portée contre lui.

Le choix musical probablement très coûteux de Melania Trump déconcerte également. Peu après le début du film, elle monte dans un jet Trump au son de «Gimme Shelter» des Rolling Stones. Les thèmes de la chanson sont le meurtre, le viol et la guerre.

Étrange également le choix de «Billie Jean» de Michael Jackson (fausses accusations sexuelles), «Everybody Wants to Rule the World» (clair) de Tears for Fears, «It's a Man's Man's Man's World» de James Brown (également clair) et «Bolero» de Ravel, une œuvre qui retrace le déroulement d'une extase orgastique.

Melania Trump aime-t-elle simplement cette musique ou veut-elle signaler quelque chose par ce biais, comme à l'époque avec sa veste militaire «I really don't care, do you ?», avec laquelle elle a rendu visite en 2018 à des enfants séparés de leurs parents au Texas par la politique d'immigration de Trump?

Un engagement infatigable pour la famille et l'Amérique

Suivent d'autres scènes des dernières semaines de Melania Trump en tant que personne privée. Elle planifie les festivités pour l'investiture de son époux, règle le déménagement à la Maison Blanche et passe des entretiens avec des candidates pour son Office of the First Lady dans l'aile est de la Maison Blanche, que son mari, comme on le sait, a fait démolir peu après.

Dans son film, Melania Trump s'efforce de mettre en lumière son engagement infatigable pour la famille, pour la Maison Blanche, pour son pays, pour les soldats, pour les enfants orphelins ou victimes de harcèlement.

Dans un appel vidéo avec Brigitte Macron au sujet de l'initiative «Be Best», Melania Trump déclare: «Les problèmes de santé mentale, l'anxiété augmentent dans le monde entier en raison du cyberharcèlement». Ce que «Be Best» a réellement accompli ou accomplira n'est pas expliqué.

Toujours est-il que lorsque l'épouse du président français explique à Melania Trump qu'elle s'engage pour une enfance sans trop de distractions numériques, celle-ci note sur un bloc-notes imprimé de grandes lettres «Be Best» les mots suivants: «Smartphone seulement à partir de 11 ans». Pendant ce temps, son mari, le cyber-mobber en chef, répand régulièrement des mensonges, profère des menaces directes et se livre à une campagne de diffamation sur les médias sociaux.

Mais «Melania» ignore toute dissonance. «Je vis chaque jour avec détermination et dévouement», déclare la protagoniste, l'une des douzaines de maximes inspirantes qui semblent avoir été copiées dans des livres de développement personnel.

«La beauté naît du dévouement» ou «Ma formation en architecture m'a permis d'avoir une approche sérieuse du design» sont d'autres banalités dans sa voix-off, qui manque de profondeur et ne laisse pas transparaître de sentiments authentiques, tout comme ses dialogues dans le film. Melania Trump parle beaucoup sans rien dire.

Une «élégance intemporelle» - et des cou** en or

C'est son engagement pour le style, le design et «l'élégance intemporelle» que «Melania» documente avec le plus de détails. Elle mène de longues réunions avec ses architectes d'intérieur et ses planificateurs d'événements, des décisions doivent être prises sur la couleur des invitations pour l'investiture, sur les fleurs, les nappes, les bougies et la vaisselle. L'or et le beige dominent.

Elle semble se réjouir follement de l'annonce selon laquelle un «œuf doré fourré au caviar» sera servi en premier plat lors du dîner d'investiture du 19 janvier 2025. Plus tard, les œufs seront visibles sur les tables surchargées du National Building Museum à Washington, avec derrière eux les invités, parmi lesquels les financiers de Trump comme Elon Musk et - bien sûr - Jeff Bezos.

Des essayages d'une longueur atroce sont montrés dans la Trump Tower, où une armée de créateurs de mode et de tailleurs s'affairent autour de l'ancienne et de la future première dame - on peut voir tout Manhattan à travers les fenêtres panoramiques. «Ma vision créative est toujours claire», informe-t-elle les cinéphiles après avoir demandé aux designers et aux directeurs de la coupe de «resserrer» la robe bleu foncé ressemblant à un manteau pour la prestation de serment de son mari. Une robe aussi conservatrice que la politique de son époux.

Et l'inoubliable chapeau plat Matelot avec son large bord sous lequel la moitié supérieure du visage restait cachée pendant les cérémonies : le ruban de garniture blanc doit être deux fois moins large, ordonne l'ancien mannequin, et la couronne encore plus plate.

Ces scènes sont involontairement comiques et accompagnées d'une musique pleine de tension, tout comme les moments où l'on coupe l'ourlet trop long de la robe de bal noire et blanche ("Mes couleurs préférées !") conçue par le styliste franco-américain Hervé Pierre pour le Starlight Ball.

Melania Trump et son inoubliable chapeau (à droite), avec son fils Barron (au centre) et Donald Trump lors de sa prestation de serment le 20 janvier 2025 au Capitole américain à Washington. Image : Keystone/Kevin Lamarque/Pool Photo via AP)

Mondes parallèles

Beaucoup de choses dans le film sont en contradiction directe avec ce qui se passe dans le monde. Melania Trump annonce fièrement aux spectateurs qu'elle a «réaménagé le jardin de roses» pendant le premier mandat de son mari ; ce dernier l'a fait niveler l'année dernière.

Plus tard, alors qu'elle réfléchit à haute voix au «soutien écrasant» du peuple dont elle a bénéficié le jour de l'investiture, elle déclare: «En fin de compte, peu importe d'où nous venons, nous sommes tous liés par la même humanité».

Un autre réalisateur aurait peut-être abordé la tension entre l'univers alternatif de paix, d'amour et d'unité présenté par Melania Trump et la réalité de l'administration Trump, marquée par la discrimination, le racisme et l'incitation, qui nie l'humanité de la plupart des immigrés et des citoyens américains qui les défendent. Au lieu de cela, les paroles de Melania Trump, comme tant d'autres, restent suspendues dans l'air sans être commentées.

La robe de bal noire et blanche que Melania Trump portait pour les trois bals le soir de la prestation de serment de son époux a un rôle relativement important dans "Melania". (20 janvier 2025) Bidl : Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Le mariage des Trump, qui ne semble jamais très affectueux à l'extérieur, paraît très sobre dans les rares moments où ils se côtoient dans «Melania». «C'est bien, félicitations», dit Melania Trump dans son téléphone portable, un peu détachée, le soir de l'élection, lorsque Trump lui annonce sa victoire aux élections présidentielles de novembre 2024, en se vantant bien sûr de ses chiffres. «Je vais le voir aux infos».

Dans une autre scène, Donald Trump prend congé de son épouse après quelques formules de politesse, en direction de la chambre à coucher. Apparemment, le couple dort dans des chambres séparées, mais qui s'en soucie? Ratner saisit de nombreux moments du couple se tenant la main, et pourtant: aucune alchimie. Les Trump n'ont même pas pu - ou voulu - la simuler pour ce documentaire sur la vanité.

Melania Trump reste énigmatique

Qui est Melania Trump? Elle est née le 26 avril 1970 à Novo mesto, dans l'actuelle Slovénie. Elle a abandonné ses études d'architecture à Ljubljana au bout d'un an pour travailler comme mannequin. Son mari est l'homme le plus puissant du monde. Elle est fière de «représenter l'Amérique». C'est une travailleuse acharnée et une personne créative. Elle a toujours été très ambitieuse. «Melania» fait d'elle l'une des actrices les mieux payées. Un jour, nous apprendrons peut-être ce qu'il a fallu pour passer de l'ex-Yougoslavie à la Maison Blanche - et ce qu'elle en pense.

Toujours est-il que «Melania» clarifie une fois pour toutes la situation : la femme restée énigmatique derrière ses lunettes de soleil est finalement la partenaire parfaite pour Donald Trump.