Thriller juridique autour de Melania Trump et sa relation avec Jeffrey Epstein

Melania Trump a tenté, sous la menace d'un procès de plusieurs milliards, de balayer sous le tapis un sujet qui pèse sur la première dame: sa relation avec le pédophile décédé Jeffrey Epstein. L'auteur Michael Wolff contre-attaque avec une contre-plainte: un thriller judiciaire commence.

Donald Trump et le mannequin Melania Knauss le 15 novembre 1999 lors d'un événement à Miami, Floride. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

A quel point Melania Trump et Jeffrey Epstein se connaissaient-ils? Quiconque s'interroge sur la nature de la relation entre la première dame et le pédophile décédé s'engage sur un terrain glissant pour répondre.

Les avocats de la femme de 55 ans, dont le documentaire sort le 30 janvier dans les salles, ne font pas les choses à moitié: si quelque chose leur déplaît, ils envoient un avertissement. Les destinataires doivent retirer leur déclaration, s'excuser publiquement et payer une petite somme. S'ils ne le font pas, ils sont menacés d'une plainte de plusieurs milliards.

Et cela fonctionne. En septembre, «The Daily Beast» retire une interview et demande pardon sur X. L'article évoquait la manière dont Melania Knauss et Donald Trump s'étaient rencontrés. Auparavant, la première dame avait déjà pris des mesures contre la maison d'édition britannique HarperCollins UK - et le conseiller politique de gauche James Carville avait lui aussi reçu un avertissement.

L'interview en question a été réalisée par «The Daily Beast» avec l'auteur Michael Wolff et celui-ci a également reçu du courrier des avocats de Trump. Mais l'homme de 72 ans retourne la situation, intente une nouvelle action en justice et poursuit apparemment la première dame sur le plan juridique.

«Climat de peur»: Wolff contre-attaque juridiquement

La Slovène d'origine semble s'être attaquée à la mauvaise personne. Wolff a écrit pour des journaux comme «Vanity Fair» et «New York Magazine», mais a surtout fait plusieurs fois mouche dans les listes de best-sellers. Quatre de ses livres, écrits entre 2018 et 2025, tournent autour des Trump. Wolff a également été longuement interviewé par Epstein pendant des années.

Wolff se sert d'un instrument juridique particulier, appelé anti-SLAPP. SLAPP signifie strategic lawsuit against public participation: il s'agit de plaintes qui -pour simplifier- ne visent qu'à retarder une décision, à faire taire quelqu'un ou à l'écraser financièrement. L'anti-SLAPP est une forme de contre-plainte.

Wolff a déjà déposé sa plainte le 22 octobre à Manhattan, car la loi de New York autorise ce genre d'affaires anti-SLAPP. Par leur mise en garde et leurs menaces, les Trump ont voulu «créer un climat de peur dans la nation pour que les gens ne puissent pas exercer leurs droits [à la liberté d'opinion et d'expression] librement et en toute confiance», cite le «Seattle Times» dans les 17 pages déposées au tribunal.

«How I Met Your Mother»

Wolff poursuit son argumentation en expliquant qu'il s'agissait en outre d'empêcher d'autres recherches sur le thème Trump et Epstein: les Trump exigeaient «des paiements injustifiés, des aveux et des excuses sur le modèle de la Corée du Nord». Or, Wolff s'en tient résolument aux déclarations qu'il a faites lors de l'interview avec «The Daily Beast».

Que veut obtenir Wolff? Il ne s'agit pas seulement d'un retrait de la mise en demeure. L'auteur mise plutôt sur un processus appelé Discovery dans le droit anglophone: les avocats des parties peuvent, avant même un procès, demander des documents à la partie adverse, soumettre des questions par écrit et même interroger des personnes sous serment.

Wolff pourrait demander à Melania comment elle a rencontré Donald et quelle était sa relation avec Epstein. Officiellement, le couple présidentiel s'est rencontré pour la première fois en 1998 à New York, lors d'une fête organisée par l'ancien agent de mannequins Paolo Zampolli, où il lui aurait donné ses différents numéros de téléphone, explique «Today »en retraçant la «chronologie de leur relation».

D'origine italienne, l'agent de mannequins Zampolli est aujourd'hui le représentant spécial des Etats-Unis pour les partenariats mondiaux.

Des subterfuges juridiques

La contre-attaque vise à confirmer cette histoire sous serment: Les Trump pourraient désormais obtenir l'effet inverse de celui qu'ils sont supposés avoir recherché avec leurs mises en garde. Mais Wolff a d'abord un problème: selon ses propres dires, il ne peut tout d'abord pas signifier cette contre-plainte, car la première dame se fait rare. «Melania Trump se cache de moi», raconte-t-il mi-décembre à «The Daily Beast».

Ainsi, le moulin de la justice ne se met que lentement en marche. Et en même temps, les Trump passent à la contre-attaque: au lieu du tribunal de Manhattan, c'est désormais un tribunal fédéral qui doit se charger de l'affaire. La raison invoquée est la diversité de la citoyenneté: le tribunal de New York n'est compétent que si les deux parties vivent dans l'Etat fédéral. Melania Trump indique toutefois qu'elle vit désormais en Floride.

Le bras de fer juridique peut apparemment durer des mois, voire des années: si les Trump obtiennent gain de cause, ils pourraient porter l'affaire devant la District Court for the Southern District of Florida. La juge Aileen Cannon y travaille: cette dernière s'est fait remarquer par plusieurs jugements extrêmement favorables au président.

Hunter Biden dans le collimateur des Trump

Le clan Wolff conteste l'argument selon lequel Melania Trump a changé de domicile: ils demandent maintenant à nouveau au tribunal une Discovery - cette fois-ci pour clarifier le cas de la Floride. Si le tribunal accepte, l'épouse du président devra répondre à des questions sur sa vie quotidienne, ses voyages ou son courrier. Ou sur l'endroit où elle dépose ses impôts.

Fait remarquable: les avocats de la première dame s'opposent également à un parent de l'un des ennemis jurés de son époux. Hunter Biden reçoit lui aussi en août une lettre en ce sens du cabinet de Trump. Le fils de l'ancien président Joe Biden aurait déclaré qu'Epstein avait présenté les Trump l'un à l'autre. Cette déclaration est «fausse, dénigrante, calomnieuse et incendiaire», selon les avocats de Melania cités par la BBC.

La menace d'une plainte de plus d'un milliard de dollars laisse toutefois l'homme de 55 ans de marbre: Hunter Biden s'en tient à sa déclaration et se montre serein. «Lorsque Trump et Melania m'ont menacé d'une plainte, je leur ai répondu: allez-y».

Silence assourdissant des avocats de Melania

Dans une interview accordée à «Channel 5 with Andrew Callaghan», le fils de Joe Biden avance des arguments similaires à ceux de Wolff: «Tu veux suivre avec moi un processus de découverte dans lequel je peux t'interroger toi, le président et toute personne liée à toi pendant que tu étais ami avec Epstein? Si tu veux le faire, je le ferai».

Pour le président, ce devrait être «comme si Pâques, son anniversaire et Noël tombaient le même jour, si sa femme pouvait mettre le fils de son prédécesseur détesté en faillite financière». Comment son épouse a-t-elle donc réagi à ses réticences? «Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux», répond Hunter Biden.

Wolff n'a pas non plus reçu jusqu'à présent la menace d'une plainte de plusieurs milliards, bien que Melania Trump se fasse représenter par DLA Piper, l'un des cabinets d'avocats les plus chers. Si la First Lady estime que sa réputation a été entachée, voudra-t-elle faire valoir ses droits ?

Wolff sur les témoins potentiels et les juges de Trump dans la justice

Et l'auteur continue de creuser: que ne demanderait-il pas à la femme de 55 ans? «Les amis des Trump des années 1990, les collègues mannequins de Melania, les agents de mannequins qu'elle et d'autres ont engagés, les amis et les victimes d'Epstein - toutes ces personnes parlent sous serment et sont obligées de décrire un monde et une vie incompréhensibles, inimaginables et abominables pour le peuple américain», imagine Wolff sur substack.

Mais Wolff sait aussi que Trump a déjà bouleversé le système judiciaire de manière «extensive», déclare-t-il à «The Daily Beast» :«Il y a beaucoup de juges [nommés par Trump] dans mon procès Melania. Dans le district sud de New York, nous avons un juge Trump. Eh bien, je ne sais pas ce que cela va signifier pour le résultat, mais c'est évidemment un facteur».

Mais l'homme est habitué aux contrariétés et aux vents contraires: Wolff veut savoir et ne lâchera rien. Parce que les Trump intentent tant de procès, la puissance de ces attaques juridiques s'épuise en même temps.

D'une autre coté, il sait aussi que cela n'arrêtera pas le président: «Donald Trump - avec le soutien du gouvernement des Etats-Unis et de tous ces avocats - va à nouveau poursuivre quelqu'un en justice. Ouais, vous savez : F**** you !»