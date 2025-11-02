L'ouragan Melissa a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi (archives). ATS

La Jamaïque va installer plusieurs hôpitaux de campagne dans l'ouest de l'île caribéenne pour pallier les destructions causées par le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, a annoncé son ministre de la santé Christopher Tufton samedi.

Keystone-SDA ATS

Quatre jours après que Melissa a frappé de plein fouet les régions occidentales de la Jamaïque, le bilan humain communiqué par les autorités locales reste de 19 morts, mais «j'imagine que c'est plus [...] parce qu'il y a encore des endroits que nous avons des difficultés à atteindre», a-t-il expliqué

Face aux dégâts subis par les hôpitaux dans l'ouest du pays, tant sur la côte sud que nord, plusieurs hôpitaux de campagne vont y être déployés dans les jours et semaines qui viennent. Les hôpitaux de l'ouest jamaïcain ont subi en particulier de sérieux dégâts à leurs toitures et inondations qui ont endommagé le matériel médical.

Le premier, à Black River, le chef-lieu de la province la plus sévèrement touchée par Melissa, «doit être acheminé demain [dimanche] et, immédiatement, on commencera l'installation», a indiqué le ministre. «Cette installation sera entièrement équipée, avec notamment un bloc opératoire et d'autres équipements de diagnostic et de soins essentiels, ainsi que du personnel». «Nous espérons que l'hôpital sera opérationnel dans le courant de la semaine prochaine», a-t-il avancé.

OMS impliquée

Plusieurs autres doivent suivre, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Espagne, le Canada et l'Inde et leurs destinations restent à préciser, a-t-il ajouté.

«Nous travaillons sur un scénario où nous aurons deux, voire trois autres hôpitaux de campagne», qui pourraient être implantés plus à l'ouest et sur la côte nord, a estimé le ministre.

L'ouragan Mélissa, qui a fait près de 50 morts dans les Caraïbes, a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba pendant sa course de plusieurs jours dans la région.

Rendu plus destructeur par le changement climatique, l'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.