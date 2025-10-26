Renforcée en ouragan majeur, la tempête Melissa poursuit dimanche sa trajectoire destructrice dans les Caraïbes. Elle menace désormais la Jamaïque et l’île d’Hispaniola, où quatre personnes ont déjà perdu la vie.

Des habitants traversent une rue inondée par les pluies provoquées par la tempête tropicale Melissa à Saint-Domingue en République dominicaine vendredi., ATS

Accompagnée de vents atteignant 120 km/h, Melissa devrait connaître «une intensification rapide» et devenir un «ouragan majeur» au cours de la journée, a prévenu le centre américain des ouragans (NHC), basé en Floride au Etats-Unis.

Elevé à la catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, l'ouragan a fait trois morts en Haïti et un en République dominicaine, où un adolescent est porté disparu, selon les autorités locales.

«L'eau a envahi plus de la moitié de la maison», a témoigné auprès de l'AFP Angelita Francisco, femme au foyer de 66 ans habitant à Saint-Domingue, la capitale dominicaine.

«Impuissants»

«On se sent impuissants, sans rien pouvoir faire, à part fuir en laissant tout», a-t-elle dit, secouée par des sanglots.

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, des crues et des glissements de terrain.

Melissa progresse maintenant vers la Jamaïque, et devrait balayer l'île pendant plusieurs jours avant de remonter vers le nord et de menacer Cuba.

Vendredi, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a exhorté les habitants des zones sujettes aux inondations à tenir compte des avertissements et à se préparer à évacuer.

«Si vous vivez dans une zone déjà inondée par le passé, attendez-vous à ce qu'elle le soit à nouveau», a-t-il déclaré.

L'aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture samedi soir et a demandé au public de ne pas s'y rendre.

Ports fermés en Jamaïque

L'agence gouvernementale Jamaica Information Service a indiqué samedi que tous les ports maritimes étaient également fermés.

Les pluies liées à Melissa ont déjà submergé plusieurs routes de la capitale jamaïcaine, Kingston, selon des images diffusées par les médias locaux.

Le NHC s'attend à ce que les vents violents et les fortes pluies provoquent des crues soudaines et des glissements de terrain en Jamaïque et en Haïti.

Les habitants du sud-ouest d'Haïti doivent entamer «immédiatement les préparatifs nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens», a averti le NHC, prévenant que la tempête pourrait causer «d'importants dégâts aux infrastructures et potentiellement isoler des communautés pendant une période prolongée».

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, début juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.

Melissa a constitué la 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre.