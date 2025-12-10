«Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse

Le père de Madeleine McCann, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, a appelé à une régulation plus stricte de la presse au Royaume-Uni, soulignant dans une rare interview combien sa famille avait souffert de l'attention médiatique autour de cette affaire.

Gerry McCann et sa femme Kate en 2012. imago images/i Images

Agence France-Presse Clara Francey

L'affaire jamais élucidée de la disparition de «Maddie» à l'âge de trois ans a connu de nombreux rebondissements et suscité un énorme intérêt médiatique.

Dans une interview à la radio de la BBC diffusée mercredi, Gerry McCann a confié que lui et sa femme Kate se sentaient «chanceux d'avoir survécu» à l'intrusion de la presse dans leur vie privée.

«Des journalistes venaient chez nous, des photographes allant jusqu'à coller leurs appareils contre la vitre de notre voiture alors que nous avions des jumeaux de deux ans à l'arrière, terrifiés», a-t-il raconté, soulignant «à quel point c'est éprouvant en tant que parent». «Il y a des moments où j'avais l'impression de me noyer», a-t-il ajouté.

Il a aussi dénoncé «les histoires inventées», les «mensonges, les déformations», et affirmé que «les médias avaient interféré de façon répétée dans l'enquête».

Les médias «ont publié des informations qui auraient dû rester confidentielles, qui auraient dû être transmises à la police, des déclarations de témoins, et bien d'autres choses encore», a-t-il déploré.

Gerry et Kate McCann figurent parmi une trentaine de signataires d'une lettre adressée au Premier ministre Keir Starmer, lui demandant de poursuivre une enquête publique sur les pratiques des médias, dont la première phase s'était conclue en 2012.

Cette enquête, la «Leveson Inquiry», avait été lancée après un scandale dans lequel des journalistes du défunt tabloïde News of the World avaient piraté les téléphones de personnalités britanniques, dont celui d'une écolière assassinée.

L'enquête a conduit à la création d'un nouvel organe de régulation de la presse, mais une deuxième phase, qui devait porter sur les relations entre les journalistes, les hommes politiques et la police, a été annulée par le précédent gouvernement conservateur.

Les travaillistes désormais au pouvoir ne l'ont pas relancée, même s'ils l'avaient promis, selon Gerry McCann, qui voudrait des «normes plus strictes» pour la presse.

Il a aussi accusé certains médias d'avoir encouragé les agissements d'une jeune femme, Julia Wandelt, qui prétendait à tort être Maddie et a été condamnée en novembre pour avoir harcelé la famille McCann.

Le principal suspect dans la disparition de Madeleine, Christian Brueckner, n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Il a été libéré de prison en Allemagne en septembre après avoir purgé une peine pour crimes sexuels.

Gerry McCann a reconnu qu'après 18 ans, «l'espoir est mince» de retrouver Madeleine, même s'il «n'est pas éteint». «Mais nous devons savoir ce qui lui est arrivé.»