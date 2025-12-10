«Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni «Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse

Clara Francey

10.12.2025

Le père de Madeleine McCann, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, a appelé à une régulation plus stricte de la presse au Royaume-Uni, soulignant dans une rare interview combien sa famille avait souffert de l'attention médiatique autour de cette affaire.

Gerry McCann et sa femme Kate en 2012.
Gerry McCann et sa femme Kate en 2012.
imago images/i Images

Agence France-Presse

10.12.2025, 15:46

10.12.2025, 15:48

L'affaire jamais élucidée de la disparition de «Maddie» à l'âge de trois ans a connu de nombreux rebondissements et suscité un énorme intérêt médiatique.

Dans une interview à la radio de la BBC diffusée mercredi, Gerry McCann a confié que lui et sa femme Kate se sentaient «chanceux d'avoir survécu» à l'intrusion de la presse dans leur vie privée.

«Des journalistes venaient chez nous, des photographes allant jusqu'à coller leurs appareils contre la vitre de notre voiture alors que nous avions des jumeaux de deux ans à l'arrière, terrifiés», a-t-il raconté, soulignant «à quel point c'est éprouvant en tant que parent». «Il y a des moments où j'avais l'impression de me noyer», a-t-il ajouté.

Elle disait être leur fille.... Une femme reconnue coupable d'avoir harcelé les parents de Madeleine McCann

Elle disait être leur fille...Une femme reconnue coupable d'avoir harcelé les parents de Madeleine McCann

Il a aussi dénoncé «les histoires inventées», les «mensonges, les déformations», et affirmé que «les médias avaient interféré de façon répétée dans l'enquête».

Les médias «ont publié des informations qui auraient dû rester confidentielles, qui auraient dû être transmises à la police, des déclarations de témoins, et bien d'autres choses encore», a-t-il déploré.

Gerry et Kate McCann figurent parmi une trentaine de signataires d'une lettre adressée au Premier ministre Keir Starmer, lui demandant de poursuivre une enquête publique sur les pratiques des médias, dont la première phase s'était conclue en 2012.

Cette enquête, la «Leveson Inquiry», avait été lancée après un scandale dans lequel des journalistes du défunt tabloïde News of the World avaient piraté les téléphones de personnalités britanniques, dont celui d'une écolière assassinée.

L'enquête a conduit à la création d'un nouvel organe de régulation de la presse, mais une deuxième phase, qui devait porter sur les relations entre les journalistes, les hommes politiques et la police, a été annulée par le précédent gouvernement conservateur.

Les travaillistes désormais au pouvoir ne l'ont pas relancée, même s'ils l'avaient promis, selon Gerry McCann, qui voudrait des «normes plus strictes» pour la presse.

Il a aussi accusé certains médias d'avoir encouragé les agissements d'une jeune femme, Julia Wandelt, qui prétendait à tort être Maddie et a été condamnée en novembre pour avoir harcelé la famille McCann.

Le principal suspect dans la disparition de Madeleine, Christian Brueckner, n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Il a été libéré de prison en Allemagne en septembre après avoir purgé une peine pour crimes sexuels.

Fausses pistes et rebondissements. Affaire Maddie: le principal suspect est sorti de prison

Fausses pistes et rebondissementsAffaire Maddie: le principal suspect est sorti de prison

Gerry McCann a reconnu qu'après 18 ans, «l'espoir est mince» de retrouver Madeleine, même s'il «n'est pas éteint». «Mais nous devons savoir ce qui lui est arrivé.»

Les plus lus

Bâle : un camion percute trois stands d'un marché de Noël
Sarkozy en dédicace pour la sortie de son «Journal d’un prisonnier»
Un vote historique: Parmelin surpasse Delamuraz et Maurer
C’est officiel : les droits de douane américains passent de 39% à 15%
«Mensonges, «histoires inventées» : le père de la petite Maddie charge la presse
Steven Gerrard s'en mêle : «On a tous parfois perdu la tête»