Une femme intelligente et une «mère dévouée» pour les uns, une «menteuse», «violente» avec ses filles pour les autres: la cour d’assises de Vaucluse a décortiqué jeudi la personnalité complexe d’Aurélie S., jugée pour les meurtres de deux de ses bébés, dont elle avait ensuite congelé les corps.

L'accusée, qui a dû élever seule ses trois filles, n'a pas construit la «famille normale» dont elle rêvait. AFP

Basile Mermoud

Elevée dans une famille «aimante», «unie», catholique pratiquante, selon l'enquête, dans une grande maison à Mazan au pied du mont Ventoux, Aurélie S., 44 ans, encourt la perpétuité. La petite Aurélie, unanimement décrite comme «réservée», «discrète», était aussi une très bonne élève, qui voulait devenir psychologue.

Mais le tableau de cette enfance heureuse se craquèle à l'adolescence et ses résultats scolaires décrochent après plusieurs événements : un accident grave dont son frère est victime, le décès d’un grand-père... Et surtout des viols de la part d'un cousin, qu'elle a révélés durant l'enquête mais a toujours refusé de dénoncer «pour ne pas briser la famille».

Interrogée avec insistance par l'avocat général sur les raisons de ce silence, Aurélie S. a éclaté en sanglots et dit «je ne voulais pas détruire mes parents».

Surnommée «l'accident»

Car cette enfant arrivée 10 ans après sa soeur ainée, surnommée «l'accident» par sa propre mère, a témoigné, en pleurs, d'avoir «toujours eu peur de décevoir» ses parents. Une mauvaise image d'elle-même qui a perduré à l'âge adulte, quand elle ne parvient pas à nouer des relations stables.

Aurélie S., qui a toujours connu d'importantes variations de poids mais se voit «toujours pareil dans le miroir», vit une première relation amoureuse «violente» avec le père de sa fille ainée.

A partir de là, elle va toujours reproduire le même schéma relationnel, avec des hommes infidèles, et souvent alcooliques. Et à chaque fois ou presque, des grossesses, non désirées par les pères. Aurélie S. a été enceinte au moins à sept reprises, parfois sous pilule, et en continuant d'avoir ses règles.

Informations préoccupantes

Décrite par une partie de sa famille comme une mère «dévouée», «fusionnelle» avec ses filles, elle est en revanche qualifiée de «menteuse», «droguée» et «violente» par sa sœur notamment. L'accusée, qui a dû élever seule ses trois filles, n'a pas construit la «famille normale» dont elle rêvait.

Dans son appartement de Bédoin, avec comme seuls revenus les allocations familiales, Aurélie S. fume des joints, et va même jusqu'à demander à sa fille cadette d'aller lui acheter de la drogue.

Deux informations préoccupantes, en 2011 et 2012, font état à l'aide sociale à l'enfance que ses deux filles ainées sont «livrées à elles-mêmes». A la barre, elle réfute : «J'étais pas exemplaire, mais elles ont toujours eu à manger, elles ont toujours été propres». «J'ai fait du mieux que je pouvais», a-t-elle ajouté, reconnaissant être parfois «dépassée». Affirmant que ses filles sont «le pilier» de sa vie, Aurélie S. a reconnu à la barre qu'elle leur avait dit «trop de mensonges».

Sa fille cadette a ainsi assuré aux enquêteurs ne pas croire à la thèse de la chute dans l'escalier du premier bébé congelé par sa mère. Dans les deux cas, elle n'a pas su expliquer pourquoi elle n'avait pas appelé les secours et avait juste, après leur mort, placé ces deux petits corps dans son congélateur.