  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bébé congelés «Mère dévouée» ou «menteuse violente» : qui est vraiment l’accusée?

Basile Mermoud

19.3.2026

Une femme intelligente et une «mère dévouée» pour les uns, une «menteuse», «violente» avec ses filles pour les autres: la cour d’assises de Vaucluse a décortiqué jeudi la personnalité complexe d’Aurélie S., jugée pour les meurtres de deux de ses bébés, dont elle avait ensuite congelé les corps.

L'accusée, qui a dû élever seule ses trois filles, n'a pas construit la «famille normale» dont elle rêvait.
L'accusée, qui a dû élever seule ses trois filles, n'a pas construit la «famille normale» dont elle rêvait.
AFP

19.03.2026, 17:58

Elevée dans une famille «aimante», «unie», catholique pratiquante, selon l'enquête, dans une grande maison à Mazan au pied du mont Ventoux, Aurélie S., 44 ans, encourt la perpétuité. La petite Aurélie, unanimement décrite comme «réservée», «discrète», était aussi une très bonne élève, qui voulait devenir psychologue.

Mais le tableau de cette enfance heureuse se craquèle à l'adolescence et ses résultats scolaires décrochent après plusieurs événements : un accident grave dont son frère est victime, le décès d’un grand-père... Et surtout des viols de la part d'un cousin, qu'elle a révélés durant l'enquête mais a toujours refusé de dénoncer «pour ne pas briser la famille».

France. Accusé de viols et de chantage à la sextape, il se dit «dépassé par la situation»

FranceAccusé de viols et de chantage à la sextape, il se dit «dépassé par la situation»

Interrogée avec insistance par l'avocat général sur les raisons de ce silence, Aurélie S. a éclaté en sanglots et dit «je ne voulais pas détruire mes parents».

Surnommée «l'accident»

Car cette enfant arrivée 10 ans après sa soeur ainée, surnommée «l'accident» par sa propre mère, a témoigné, en pleurs, d'avoir «toujours eu peur de décevoir» ses parents. Une mauvaise image d'elle-même qui a perduré à l'âge adulte, quand elle ne parvient pas à nouer des relations stables.

Aurélie S., qui a toujours connu d'importantes variations de poids mais se voit «toujours pareil dans le miroir», vit une première relation amoureuse «violente» avec le père de sa fille ainée.

A partir de là, elle va toujours reproduire le même schéma relationnel, avec des hommes infidèles, et souvent alcooliques. Et à chaque fois ou presque, des grossesses, non désirées par les pères. Aurélie S. a été enceinte au moins à sept reprises, parfois sous pilule, et en continuant d'avoir ses règles.

Informations préoccupantes

Décrite par une partie de sa famille comme une mère «dévouée», «fusionnelle» avec ses filles, elle est en revanche qualifiée de «menteuse», «droguée» et «violente» par sa sœur notamment. L'accusée, qui a dû élever seule ses trois filles, n'a pas construit la «famille normale» dont elle rêvait.

Dans son appartement de Bédoin, avec comme seuls revenus les allocations familiales, Aurélie S. fume des joints, et va même jusqu'à demander à sa fille cadette d'aller lui acheter de la drogue.

Stupeur en France. Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur

Stupeur en FranceDes corps de nourrissons découverts dans un congélateur

Deux informations préoccupantes, en 2011 et 2012, font état à l'aide sociale à l'enfance que ses deux filles ainées sont «livrées à elles-mêmes». A la barre, elle réfute : «J'étais pas exemplaire, mais elles ont toujours eu à manger, elles ont toujours été propres». «J'ai fait du mieux que je pouvais», a-t-elle ajouté, reconnaissant être parfois «dépassée». Affirmant que ses filles sont «le pilier» de sa vie, Aurélie S. a reconnu à la barre qu'elle leur avait dit «trop de mensonges».

Sa fille cadette a ainsi assuré aux enquêteurs ne pas croire à la thèse de la chute dans l'escalier du premier bébé congelé par sa mère. Dans les deux cas, elle n'a pas su expliquer pourquoi elle n'avait pas appelé les secours et avait juste, après leur mort, placé ces deux petits corps dans son congélateur.

Les plus lus

«Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Pearl Harbor ?» : Trump crée le malaise
Une véritable «bombe à retardement» flotte en Méditerranée
Six pays se disent «prêts à contribuer» à sécuriser le détroit d'Ormuz
Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
Un Français de 17 ans écrit l'histoire et fait oublier Rafael Nadal
Emotion palpable autour de Deschamps, Mbappé en vedette américaine