Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse

La météo est encore relativement calme ce mercredi en Suisse. Cependant, la situation va radicalement changer la nuit prochaine avec l’arrivée d’une perturbation très active accompagnée de fortes pluies et d’orages violents.

La météo s’annonce très capricieuse en Suisse à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Capture d’écran - MétéoSuisse

Rédaction blue News Gregoire Galley

Dans ce sens, «MétéoSuisse» a émis une alerte de degré 3 sur 5 pour pluies intenses dans tout le pays. Dans certaines parties des cantons du Tessin et des Grisons, une alerte de degré 4 a été lancée.

Dans la région de Lugnez-Valsertal, le niveau d'alerte le plus élevé (5 sur 5) a même été décrété.

Ces appels à la prudence sont valables à partir de mercredi soir jusqu’à vendredi matin. Pour la suite, le temps s’annonce moins agité pour les journées de vendredi et de samedi. Une nouvelle perturbation plus active devrait toucher la Suisse dimanche.

Quant aux températures, elles devraient avoisiner les 20 degrés tout au long de cette période.

L’ex-cyclone tropical Erin en cause

À l’origine de cette situation extrême se trouve l’ex-cyclone tropical Erin, qui s’est transformé en tempête extratropicale au-dessus de l’Atlantique.

Son influence se fera sentir dès mercredi, provoquant un pivotement des vents au secteur sud-ouest sur l’Europe.

Résultat : un afflux d’air très chaud et humide viendra se concentrer sur la région alpine, créant un cocktail idéal pour des précipitations intenses et des orages localement violents.

Cumuls de pluie exceptionnels attendus Les modèles de prévision confirment une situation à haut risque

Sud des Alpes : entre 80 et 170 mm sont attendus, avec des pics locaux pouvant dépasser 200 mm, soit un niveau d’alerte 3 confirmé.

Nord des Alpes : jusqu’à 130 mm de pluie, ce qui justifie une alerte de niveau 4.

Alpes centrales et orientales : entre 50 et 90 mm prévus, niveau 3.

Le modèle ICON-CH2-EPS estime même jusqu’à 250 mm de précipitations en 36 heures dans certaines zones au sud des Alpes, localement plus de 300 mm. Le modèle IFS confirme des cumuls compris entre 60 et 130 mm, ce qui reste exceptionnel pour la période.

Tessin et Grisons sous surveillance maximale

Une ligne orageuse quasi stationnaire pourrait se former entre le valle Maggia et le valle di Blenio. La position exacte reste incertaine, mais les régions concernées pourraient connaître des pluies continues, intenses et prolongées

Extension possible des alertes

La situation pourrait encore évoluer :

Les Alpes orientales pourraient recevoir davantage de précipitations que prévu en raison d’un débordement vers le nord.

Dans le nord des Alpes, y compris sur le Plateau et le Jura, les cumuls restent incertains : certains scénarios indiquent des averses locales supérieures à 60 mm, ce qui pourrait conduire à des inondations ponctuelles.

Pour la Suisse romande, une alerte pour fortes précipitations entre mercredi soir et jeudi soir est très probable, mais son niveau (2 ou 3) et son périmètre exact seront précisés mercredi matin.