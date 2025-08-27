Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fortes pluies et orages violents Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse

Gregoire Galley

27.8.2025

La météo est encore relativement calme ce mercredi en Suisse. Cependant, la situation va radicalement changer la nuit prochaine avec l’arrivée d’une perturbation très active accompagnée de fortes pluies et d’orages violents.

La météo s’annonce très capricieuse en Suisse à partir de la nuit de mercredi à jeudi.
La météo s’annonce très capricieuse en Suisse à partir de la nuit de mercredi à jeudi.
Capture d’écran - MétéoSuisse

Rédaction blue News

27.08.2025, 13:34

27.08.2025, 14:09

Dans ce sens, «MétéoSuisse» a émis une alerte de degré 3 sur 5 pour pluies intenses dans tout le pays. Dans certaines parties des cantons du Tessin et des Grisons, une alerte de degré 4 a été lancée.

Dans la région de Lugnez-Valsertal, le niveau d'alerte le plus élevé (5 sur 5) a même été décrété.

Ces appels à la prudence sont valables à partir de mercredi soir jusqu’à vendredi matin. Pour la suite, le temps s’annonce moins agité pour les journées de vendredi et de samedi. Une nouvelle perturbation plus active devrait toucher la Suisse dimanche.

Quant aux températures, elles devraient avoisiner les 20 degrés tout au long de cette période.

L’ex-cyclone tropical Erin en cause

À l’origine de cette situation extrême se trouve l’ex-cyclone tropical Erin, qui s’est transformé en tempête extratropicale au-dessus de l’Atlantique.

Son influence se fera sentir dès mercredi, provoquant un pivotement des vents au secteur sud-ouest sur l’Europe.

Résultat : un afflux d’air très chaud et humide viendra se concentrer sur la région alpine, créant un cocktail idéal pour des précipitations intenses et des orages localement violents.

Cumuls de pluie exceptionnels attendus

  • Les modèles de prévision confirment une situation à haut risque
  • Sud des Alpes : entre 80 et 170 mm sont attendus, avec des pics locaux pouvant dépasser 200 mm, soit un niveau d’alerte 3 confirmé.
  • Nord des Alpes : jusqu’à 130 mm de pluie, ce qui justifie une alerte de niveau 4.
  • Alpes centrales et orientales : entre 50 et 90 mm prévus, niveau 3.
Montre plus

Le modèle ICON-CH2-EPS estime même jusqu’à 250 mm de précipitations en 36 heures dans certaines zones au sud des Alpes, localement plus de 300 mm. Le modèle IFS confirme des cumuls compris entre 60 et 130 mm, ce qui reste exceptionnel pour la période.

Tessin et Grisons sous surveillance maximale

Une ligne orageuse quasi stationnaire pourrait se former entre le valle Maggia et le valle di Blenio. La position exacte reste incertaine, mais les régions concernées pourraient connaître des pluies continues, intenses et prolongées

Extension possible des alertes

La situation pourrait encore évoluer :

Les Alpes orientales pourraient recevoir davantage de précipitations que prévu en raison d’un débordement vers le nord.

Dans le nord des Alpes, y compris sur le Plateau et le Jura, les cumuls restent incertains : certains scénarios indiquent des averses locales supérieures à 60 mm, ce qui pourrait conduire à des inondations ponctuelles.

Pour la Suisse romande, une alerte pour fortes précipitations entre mercredi soir et jeudi soir est très probable, mais son niveau (2 ou 3) et son périmètre exact seront précisés mercredi matin.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Des lapins sauvages avec d’étranges excroissances sur la tête
Le Kremlin douche l’espoir d'un sommet Poutine-Zelensky
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite