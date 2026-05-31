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Le Centre Pompidou-Metz porte plainte La banane à 5 millions a de nouveau été volée

ATS

31.5.2026 - 17:30

Le Centre Pompidou-Metz a annoncé dimanche avoir porté plainte contre X après un vol survenu sur une oeuvre emblématique de Maurizio Cattelan, «Comedian», représentant une banane fixée au mur par un ruban adhésif, le fruit ayant disparu.

La banane, figure centrale de l'oeuvre «Comedian» de Maurizio Cattelan, a été volée à Metz (archives).
La banane, figure centrale de l'oeuvre «Comedian» de Maurizio Cattelan, a été volée à Metz (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.05.2026, 17:30

31.05.2026, 17:45

«La disparition de la banane constituant l'élément périssable de l'oeuvre a été constatée par un agent de surveillance du musée» en début d'après-midi samedi, a indiqué le centre dans un communiqué.

Même si «la valeur de l'oeuvre réside dans son certificat d'authenticité et dans le protocole qui régit sa présentation» plutôt que dans «son élément périssable», remplacé tous les trois jours, «l'établissement condamne cet acte qui porte atteinte au respect dû aux oeuvres exposées».

Le fruit a été remplacé et l'oeuvre a retrouvé sa présentation initiale dans les plus brefs délais.

Créée en 2019, «Comedian», qui interroge la notion d'art et sa valeur, est présentée dans le cadre de l'exposition «Dimanche sans fin» débutée en mai 2025 et qui s'achèvera le 25 janvier 2027.

Pas une première

Un incident s'était déjà produit en juillet dernier, quand un visiteur avait mangé le fruit. «On avait alors identifié la personne qui avait revendiqué» le fait sur les réseaux sociaux, a précisé à l'AFP Elsa De Smet, la responsable de la communication.

Si le centre n'avait pas porté plainte à l'époque, il en a décidé autrement cette fois car l'auteur n'est pas identifié, donc «on n'a pas de dialogue possible». Par ailleurs, «c'est la deuxième fois que cela se produit» et c'est une question de respect de l'oeuvre.

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Cette dernière, qui existe en trois exemplaires, a beaucoup fait parler d'elle depuis sa première exposition en 2019 à Miami, où un autre artiste l'avait mangée pour dénoncer son prix, à l'époque de 120'000 dollars.

Deux ans plus tard, en novembre 2021, un exemplaire de l'oeuvre avait été acheté lors d'une vente aux enchères à 5,2 millions de dollars par Justin Sun, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron.

L'entrepreneur sino-américain avait englouti la banane quelques jours plus tard devant des dizaines de journalistes et d'influenceurs. «Elle est bien meilleure que les autres bananes», avait-il déclaré après avoir avalé la première bouchée.

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