  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Colmar Lourdes peines confirmées en appel pour le meurtre d'un Afghan

ATS

18.9.2025 - 18:56

Deux hommes de 20 et 21 ans ont été condamnés jeudi en appel à 20 et 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un réfugié afghan à l'été 2022 à Colmar après une banale altercation, des peines exactement similaires à celles qui leur avaient été infligées en première instance.

Un réfugié avait été tué à Colmar, lourdes peines confirmées (illustration).
Un réfugié avait été tué à Colmar, lourdes peines confirmées (illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 18:56

18.09.2025, 19:01

La cour d'assises d'appel des mineurs du Bas-Rhin a condamné l'auteur du tir mortel, qui avait 17 ans au moment des faits, à 25 ans de réclusion, conformément aux réquisitions du parquet.

Son ami qui lui avait donné l'arme, d'un an plus âgé, s'est lui vu infliger 20 ans, soit deux ans de moins que les réquisitions du ministère public.

En raison du jeune âge de l'un des accusés, les trois jours de débats se sont déroulés sous le régime de la publicité restreinte. Le public et la presse ne pouvaient donc y assister.

La mort d'Abdul Qayyum Ahmadzai, 27 ans, ouvrier automobile chez Stellantis à Mulhouse et dont l'épouse et les quatre enfants vivent toujours en Afghanistan, avait suscité une vive émotion.

Le 14 août 2022, un groupe d'Afghans, importunés au bas d'un immeuble à Colmar par le bruit d'un scooter, avait demandé à des jeunes de s'éloigner. Ces derniers étaient revenus avec une arme et avaient ouvert le feu après une bagarre, atteignant mortellement Abdul Qayyum Ahmadzai au thorax.

Deux autres hommes, âgés de 20 et 21 ans à l'époque des faits, avaient également été condamnés dans cette affaire, lors du procès en première instance devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin en octobre 2024, mais avaient renoncé à faire appel. Ils s'étaient vu infliger 10 ans de prison pour avoir apporté leur soutien aux agresseurs lors d'une rixe intervenue avant le tir.

Le tireur, qui affirmait avoir fait feu pour effrayer et non pour tuer, avait déjà un lourd casier judiciaire, avec des condamnations pour trafic de stupéfiants, vols et dégradations.

Après une erreur de procédure ayant entraîné sa libération en septembre 2023, il est retourné en prison un an plus tard à la suite d'une condamnation pour de nouveaux faits, d'outrage, de rébellion et de dégradation.

L'arme du crime, un pistolet de calibre 7,65 mm, n'a jamais été retrouvée.

Les plus lus

Pro-Israéliens et pro-Palestiniens manifestent entre calme et heurts avec la police
Un homme armé d'une machette abattu près d'une école
Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Au procès Péchier, le «calvaire» de victimes présumées, soulagées d'être vivantes
Trump saisit la Cour suprême pour révoquer une gouverneure