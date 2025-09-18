Deux hommes de 20 et 21 ans ont été condamnés jeudi en appel à 20 et 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un réfugié afghan à l'été 2022 à Colmar après une banale altercation, des peines exactement similaires à celles qui leur avaient été infligées en première instance.

Un réfugié avait été tué à Colmar, lourdes peines confirmées (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La cour d'assises d'appel des mineurs du Bas-Rhin a condamné l'auteur du tir mortel, qui avait 17 ans au moment des faits, à 25 ans de réclusion, conformément aux réquisitions du parquet.

Son ami qui lui avait donné l'arme, d'un an plus âgé, s'est lui vu infliger 20 ans, soit deux ans de moins que les réquisitions du ministère public.

En raison du jeune âge de l'un des accusés, les trois jours de débats se sont déroulés sous le régime de la publicité restreinte. Le public et la presse ne pouvaient donc y assister.

La mort d'Abdul Qayyum Ahmadzai, 27 ans, ouvrier automobile chez Stellantis à Mulhouse et dont l'épouse et les quatre enfants vivent toujours en Afghanistan, avait suscité une vive émotion.

Le 14 août 2022, un groupe d'Afghans, importunés au bas d'un immeuble à Colmar par le bruit d'un scooter, avait demandé à des jeunes de s'éloigner. Ces derniers étaient revenus avec une arme et avaient ouvert le feu après une bagarre, atteignant mortellement Abdul Qayyum Ahmadzai au thorax.

Deux autres hommes, âgés de 20 et 21 ans à l'époque des faits, avaient également été condamnés dans cette affaire, lors du procès en première instance devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin en octobre 2024, mais avaient renoncé à faire appel. Ils s'étaient vu infliger 10 ans de prison pour avoir apporté leur soutien aux agresseurs lors d'une rixe intervenue avant le tir.

Le tireur, qui affirmait avoir fait feu pour effrayer et non pour tuer, avait déjà un lourd casier judiciaire, avec des condamnations pour trafic de stupéfiants, vols et dégradations.

Après une erreur de procédure ayant entraîné sa libération en septembre 2023, il est retourné en prison un an plus tard à la suite d'une condamnation pour de nouveaux faits, d'outrage, de rébellion et de dégradation.

L'arme du crime, un pistolet de calibre 7,65 mm, n'a jamais été retrouvée.