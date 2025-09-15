Meurtre de Charlie KirkL'ADN retrouvé sur la scène de crime est celui du suspect
15.9.2025 - 16:05
Des traces d'ADN prélevées sur deux objets retrouvés près du lieu de l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk correspondent à l'ADN du suspect détenu par les autorités, a annoncé lundi le directeur du FBI Kash Patel.
Cinq jours après ce drame qui a frappé l'Amérique et souligné ses fractures politiques, l'enquête se resserre autour de Tyler Robinson, l'homme de 22 ans arrêté jeudi soir et qui ne coopère pas avec les enquêteurs.
Le meurtrier présumé, un élève brillant au lycée, élevé dans la foi mormone par des parents républicains, doit être formellement inculpé mardi.
L'assassinat de Charlie Kirk, un des jeunes influenceurs les plus populaires de la droite américaine, marque un regain de la violence politique aux Etats-Unis.
Donald Trump, proche de l'influenceur, a confirmé qu'il assisterait dimanche à une cérémonie d'hommage organisée en Arizona dans un stade de plus de 63'000 places.
