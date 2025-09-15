  1. Clients Privés
Meurtre de Charlie Kirk L'ADN retrouvé sur la scène de crime est celui du suspect

ATS

15.9.2025 - 16:05

Des traces d'ADN prélevées sur deux objets retrouvés près du lieu de l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk correspondent à l'ADN du suspect détenu par les autorités, a annoncé lundi le directeur du FBI Kash Patel.

L’ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect Tyler Robinson.
L’ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect Tyler Robinson.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

15.09.2025, 16:05

Cinq jours après ce drame qui a frappé l'Amérique et souligné ses fractures politiques, l'enquête se resserre autour de Tyler Robinson, l'homme de 22 ans arrêté jeudi soir et qui ne coopère pas avec les enquêteurs.

Mort de Charlie Kirk. «Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»

Mort de Charlie Kirk«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»

De nombreuses pièces à conviction ont été collectées par la police, «dont un tournevis, qui a été retrouvé sur le toit» du campus universitaire de l'Utah (ouest), d'où le tireur était positionné.

Une serviette «enroulée autour» du fusil à lunette a aussi été retrouvée sur les lieux, a déclaré lundi sur Fox News le patron du FBI, la police fédérale en charge de l'enquête.

«Je peux annoncer aujourd'hui que les traces d'ADN de la serviette enroulée autour de l'arme à feu et l'ADN sur le tournevis correspondent avec le suspect actuellement détenu», a déclaré Kash Patel.

Critiqué pour son action depuis le début de l'affaire, le chef du FBI mentionne aussi un mot laissé par le suspect avant de passer à l'acte.

«Le suspect a écrit, en gros, 'j'ai l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk, et je vais m'en saisir'», a-t-il dit, ajoutant que le FBI avait des «preuves» de cette note, détruite depuis.

«Idéologie de gauche»

Si Tyler Robinson avait «une idéologie de gauche», selon le gouverneur de l'Utah, aucun mobile précis n'a été avancé pour cet assassinat.

De l'huile sur le feu. Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats

De l'huile sur le feuLe «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats

Le meurtrier présumé, un élève brillant au lycée, élevé dans la foi mormone par des parents républicains, doit être formellement inculpé mardi.

L'assassinat de Charlie Kirk, un des jeunes influenceurs les plus populaires de la droite américaine, marque un regain de la violence politique aux Etats-Unis.

Donald Trump, proche de l'influenceur, a confirmé qu'il assisterait dimanche à une cérémonie d'hommage organisée en Arizona dans un stade de plus de 63'000 places.

