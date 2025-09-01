  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Minutieusement préparé» Meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien: suspect arrêté

ATS

1.9.2025 - 06:38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy. L'homicide a eu lieu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays.

Andriy Parubiy a été tué par balles, samedi à Lviv.
Andriy Parubiy a été tué par balles, samedi à Lviv.
sda

Keystone-SDA

01.09.2025, 06:38

Le suspect a été interpellé dans la région de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé «des dizaines» de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Ce responsable a souligné que l'assassinat avait été «minutieusement péparé» et indiqué que davantage de détails seraient livrés par la police ultérieurement. M. Zelensky a assuré sur les réseaux sociaux que les investigations se poursuivaient et a remercié les enquêteurs pour leur «travail rapide et coordonné».

Andriï Paroubiy, 54 ans, était une figure de la révolution pro-européenne du Maïdan et avait été président du Parlement ukrainien, la Rada, de 2016 à 2019. Il a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, un assassinat que le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a imputé à la Russie avec qui le pays est en guerre depuis février 2022.

Andriï Paroubiy est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la «révolution orange» de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été «commandant» des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

«Acte de terreur»

Andriï Paroubiy était placé sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. Celle-ci comprend des dizaines de milliers de noms, dont ceux de nombreux responsables ukrainiens mais aussi des personnalités russes ou occidentales.

En 2014, Andriï Paroubiy avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens. En plus de trois ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont régulièrement accusés d'assassinats, notamment de responsables politiques et militaires.

Samedi, le groupe audiovisuel public Suspilné avait affirmé que le tireur était habillé en livreur et conduisait un vélo électrique, en citant des sources anonymes. L'annonce de la mort d'Andriï Paroubiy a suscité une pluie d'hommages de responsables ukrainiens.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a rendu hommage à «un patriote» qui a «apporté une grande contribution à la formation de notre Etat».

Une autre figure du Maïdan, Moustafa Naïem, a salué auprès de l'AFP «l'humanisme» d'un responsable qui s'est battu pour «des questions importantes». L'ancien président Petro Porochenko a lui affirmé que le décès d'Andriï Paroubiy était un «tir en plein coeur de l'Ukraine», dénonçant «un acte de terreur».

Les plus lus

Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
Voici 7 changements qui vous attendent en septembre
«Contre Björn Borg, le bruit des avions était insupportable»
Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»
Poutine défend l'offensive en l'Ukraine et blâme l'Occident
Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard