Justice Meurtre de Vernier: le procureur requiert 16 ans de prison

ATS

18.11.2025 - 12:52

Mardi, au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison. Selon lui, cette quinquagénaire «cupide, jalouse et possessive» a voulu «le punir de vouloir la quitter.»

Au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison à l'encontre de cette quinquagénaire "cupide, jalouse et possessive" (illustration).
Au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison à l'encontre de cette quinquagénaire "cupide, jalouse et possessive" (illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 12:52

18.11.2025, 13:21

Alors que les déclarations de la prévenue ont varié tout au long de la procédure, le procureur Guillaume Zuber a enjoint le Tribunal criminel de Genève à retenir les faits matériels. Première certitude: le 29 décembre 2021 vers 21h50, elle a tiré une balle dans le dos de son mari à bout portant et l'a laissé agoniser durant près d'une heure alors qu'elle aurait pu le sauver au moins à quatre reprises.

Le besoin de contrôle ou la cupidité explique le passage à l'acte prémédité de cette femme qui souffre d'un trouble de la personnalité mixte paranoïaque et borderline, a relevé le représentant du Ministère public. De quinze ans son cadet, le mari mauricien étouffait dans cette relation faite de violences, a relevé Timothée Reymond, avocat de la mère de la victime.

