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Meurtre à Sainte-Croix Vaud reprend l'instruction après que le corps a été retrouvé en France

ATS

1.6.2026 - 10:36

La justice vaudoise est désormais seule en charge de l'instruction sur la mort brutale d'un habitant de Sainte-Croix, en octobre dernier. Son corps avait été retrouvé en bordure de Saône, sur la commune française de Fédry, mais l'enquête confirme qu'il est bien décédé à Sainte-Croix.

L'homme décédé, âgé de 75 ans, a été tué au domicile de sa locataire le 31 octobre 2025, avant que son corps mutilé ne soit déplacé en France voisine (archives).
L'homme décédé, âgé de 75 ans, a été tué au domicile de sa locataire le 31 octobre 2025, avant que son corps mutilé ne soit déplacé en France voisine (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.06.2026, 10:36

Le for a ainsi pu être fixé dans le canton de Vaud et les autorités françaises ont transmis leur dossier, à l’exception du rapport d'autopsie en cours de rédaction. Le Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois est désormais «seul en charge de l'instruction de ce cas», indique lundi le Parquet dans un communiqué.

L'homme décédé, âgé de 75 ans, a été tué au domicile de sa locataire le 31 octobre 2025, avant que son corps mutilé ne soit déplacé en France voisine. Son cadavre, qui avait été sectionné en deux et portait plusieurs plaies, avait été retrouvé quelques jours plus tard sur le territoire français.

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Sa locataire, une Française de 39 ans, a été arrêtée le 5 novembre. Elle est soupçonnée d'avoir commis cet homicide, mais aussi d'être à l'origine de deux incendies, celui qui a touché une bâtisse dont la victime était propriétaire et du logement qu'elle occupait.

«L'instruction se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des événements. La prévenue, au bénéfice de la présomption d'innocence à ce stade, demeure en détention provisoire», ajoute le Ministère public.

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