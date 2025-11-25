  1. Clients Privés
Nouvelle-Zélande «Meurtres de la valise»: perpétuité pour la mère infanticide

ATS

26.11.2025 - 00:45

Tout au long du procès en septembre, l'accusée est restée assise la tête baissée, ses cheveux cachant son visage, sans jamais prendre la parole.
ATS

Une femme a été condamnée mercredi à la prison à perpétuité pour avoir tué ses deux enfants et avoir caché leurs corps pendant plusieurs années dans un local de stockage en Nouvelle-Zélande. L'affaire est connue comme les «meurtres de la valise».

Keystone-SDA

26.11.2025, 00:45

Elle avait fait les gros titres au moment de la découverte, en août 2022, des restes des deux enfants de 6 et 8 ans répartis dans des valises stockées dans un garde-meubles d'Auckland.

Rapidement identifiée comme étant la mère des enfants et soupçonnée des meurtres, Hakyung Lee, une citoyenne néo-zélandaise âgée de 45 ans, avait été extradée la même année de Corée du Sud, pays dont elle est originaire et où elle s'était réfugiée, après avoir changé de nom.

Surdose de médicaments

Elle a été condamnée mercredi par un juge de la haute cour d'Auckland, la métropole du nord du pays, à la réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 17 ans.

Les enquêteurs estiment que les enfants, Minu Jo et Yuna Jo, sont morts trois à quatre ans avant la découverte des corps par les acheteurs aux enchères du local de stockage qui était abandonné. Les deux enfants ont été tués par une surdose de médicaments.

Tout au long du procès en septembre, l'accusée était restée assise la tête baissée, ses cheveux cachant son visage, sans jamais prendre la parole.

Mme Lee avait été déclarée coupable en après deux heures de délibération par le jury de la haute cour d'Auckland. Elle n'a pas montré de réaction particulière mercredi à l'annonce de la peine.

