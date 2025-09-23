Une femme a été reconnue coupable mardi d'avoir tué ses deux enfants et caché leurs corps plusieurs années dans un box de stockage. Le jugement est tombé à l'issue du procès des «meurtres de la valise» en Nouvelle-Zélande.

Une Néo-Zélandaise d'origine sud-coréenne, soupçonnée d'avoir assassiné ses deux enfants à Auckland vers 2018, quitte le commissariat de police d'Ulsan, à 307 kilomètres au sud-est de Séoul, le 15 septembre 2022, pour se rendre au parquet central de Séoul. Cette femme d'une quarantaine d'années a été arrêtée la veille dans un appartement à Ulsan. Imago

Keystone-SDA ATS

Le jury de la Haute Cour d'Auckland, métropole du nord du pays, l'a déclarée coupable après seulement deux heures de délibération. Elle encourt désormais une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période de sûreté d'au moins dix ans en vertu de la loi néo-zélandaise.

L'affaire avait fait les gros titres au moment de la découverte à Auckland, en 2022, des restes des deux jeunes enfants de 6 et 8 ans répartis dans des valises stockées dans un garde-meubles d'Auckland. Les autorités estiment qu'ils étaient morts depuis trois à quatre ans avant la découverte de leurs corps.

Hakyung Lee, citoyenne néo-zélandaise originaire de Corée du Sud, a été extradée de son pays d'origine à la suite d'une enquête policière qui l'a identifiée comme étant la mère des enfants décédés.

Tout au long du procès qui s'est ouvert le 8 septembre, elle est restée assise entre un traducteur et un garde, la tête baissée et ses cheveux cachant son visage, sans jamais prendre la parole.

Les avocats commis d'office de Mme Lee avaient plaidé qu'elle n'était pas coupable pour cause d'aliénation mentale, et que le décès de son mari en 2017 l'avait plongée dans une spirale dépressive.

Mais l'accusation avait soutenu qu'elle était consciente de ses actes et que les meurtres étaient prémédités.