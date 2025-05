Dix-sept corps ont été retrouvés par des enquêteurs dans une maison abandonnée de l'Etat du Guanajuato. Il s'agit de l'Etat le plus violent du Mexique avec plus de 3000 homicides en 2024, soit 10% du total national, a indiqué le parquet dans la nuit de lundi à mardi.

La découverte a eu lieu vendredi et samedi à Irapuato, une de ces villes du Guanajuato victime de la violence du crime organisé (archives). ats

Le 23 mai, seize corps ont été retrouvés «à différents stades de décomposition», a indiqué le parquet, précisant qu'il s'agissait de onze hommes, deux femmes et trois personnes dont le sexe est encore à déterminer.

Le lendemain, un autre cadavre a été découvert sur le site, en plus de couteaux, machettes, pioches et pelles. «Les corps récupérés ont été transférés pour analyse et identification aux laboratoires médico-légaux», a indiqué l'entité.

Les morgues mexicaines croulent sous le nombre de cadavres non identifiés: plus de 50'000, jusqu'à 72'000 selon certaines estimations parues en septembre 2024.

Le parquet a assuré avoir établi l'identité de cinq personnes (quatre hommes et une femme) qui avaient été déclarées disparues.

En 2024, Guanajuato a encore terminé l'année en tête des 32 Etats par le nombre d'homicides: 3151, soit 10,5% des cas survenus dans tout le pays, selon les chiffres officiels. L'Etat compte 1260 victimes d'homicide depuis le début de cette année. Environ 3658 disparitions y ont été rapportées.

Le 19 mai, une attaque armée a fait sept morts, dont des mineurs, dans la municipalité de San Felipe. Début mars, un groupe armé a tué sept personnes à Apaseo el Grande.

Etat industriel, culturel et touristique avec ses usines et ses villes coloniales, le Guanajuato est le théâtre de la rivalité entre deux organisations criminelles qui se disputent entre autres le trafic de carburant: le Cartel Jalisco Nueva generacion, récemment classé par l'administration Trump sur une liste de huit mafias d'Amérique latine «terroristes», et un gang local, le cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Le Guanajuato est un des rares fiefs du Parti d'Action nationale (PAN), parti de droite libérale et conservatrice rival de la gauche du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) au pouvoir.