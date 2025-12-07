  1. Clients Privés
Michoacán Mexique : au moins cinq morts dans l'explosion d'une voiture piégée

Basile Mermoud

7.12.2025

Au moins cinq personnes ont été tuées et trois blessées samedi dans l'explosion d'une voiture piégée devant les locaux de la police d'une ville de l'état de Michoacán, dans l'ouest du Mexique, ont indiqué les autorités.

Un mémorial rend hommage à une victime des violences des cartels dans l’État du Michoacán, au Mexique, le vendredi 21 novembre 2025.
Un mémorial rend hommage à une victime des violences des cartels dans l’État du Michoacán, au Mexique, le vendredi 21 novembre 2025.
KEYSTONE

07.12.2025, 21:23

07.12.2025, 21:25

Plusieurs groupes de narcotrafiquants opèrent dans la région, parmi lesquels les puissants Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et Nueva Familia Michoacana, que le gouvernement américain de Donald Trump a qualifiés «d'organisations terroristes étrangères».

Dans l'Etat de Michoacán, l'assassinat en octobre d'un maire populaire et d'un dirigeant agricole a provoqué des manifestations massives et conduit la présidente Claudia Sheinbaum à lancer un plan de sécurité, dans le cadre duquel plus de 10.000 soldats ont été déployés dans cet Etat.

Mexique. Des drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!

MexiqueDes drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!

L'explosion s'est produite peu avant midi (18H00 GMT) devant le siège de la police communautaire de la municipalité de Coahuayana, sur la côte pacifique, selon le parquet général du Mexique, qui s'est saisi de l'affaire.

Trois des cinq personnes tuées sont des policiers, selon le parquet de l'Etat. Les attentats à la voiture piégée sont rares au Mexique, mais en octobre un attentat similaire a eu lieu dans l'Etat voisin de Guanajuanto, blessant trois policiers.

