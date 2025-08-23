  1. Clients Privés
Mexique Douze criminels présumés tués lors de tirs avec la police

ATS

23.8.2025 - 06:51

Douze criminels présumés ont été tués vendredi après avoir échangé des coups de feu avec des policiers dans l'Etat mexicain du Nuevo Len, a indiqué le secrétariat local à la sécurité. L'affrontement a eu lieu en début d'après-midi dans la municipalité de Doctor Coss.

Le Mexique a enregistré quelque 480'000 homicides depuis décembre 2006 (cliché symbolique/Keystone archives).
Le Mexique a enregistré quelque 480'000 homicides depuis décembre 2006 (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 06:51

23.08.2025, 07:16

Des civils armés ont ouvert le feu sur des policiers et militaires en patrouille dans le cadre d'une opération de sécurité. «Douze hommes ont été abattus sur place», indique le communiqué des autorités, précisant que les policiers n'ont pas été blessés lors de la fusillade.

La police «a repoussé l'attaque jusqu'à parvenir à contrôler la situation», ajoute le bref communiqué sans préciser à quelle cellule criminelle pourraient appartenir les civils armés.

Armes, chargeurs et cartouches

Après l'affrontement, les militaires ont retrouvé «au moins huit armes longues, du matériel tactique et divers chargeurs et cartouches», précise la même source. Doctor Coss est une municipalité rurale du Nuevo Leon, l'un des Etats les plus prospères du Mexique, située à environ 140 kilomètres de Monterrey, la capitale du district.

Des groupes criminels ont été détectés dans cette région, bien que les incidents violents aient diminué ces dernières années. Le Mexique a enregistré quelque 480'000 homicides depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire antidrogue.

