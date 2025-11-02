  1. Clients Privés
Cartels Mexique: le maire d'une grande ville de l'ouest tué par balle

ATS

2.11.2025 - 09:32

Le maire d'une grande ville mexicaine a été tué par balle samedi lors d'un événement public dans l'Etat occidental du Michoacan gangréné par la violence des bandes criminelles, selon les autorités.

L'Etat du Michoacan est rongé depuis des années par la violence des groupes criminels, qui tentent d'extorquer de l'argent aux agriculteurs (archive).
L'Etat du Michoacan est rongé depuis des années par la violence des groupes criminels, qui tentent d'extorquer de l'argent aux agriculteurs (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.11.2025, 09:32

La victime est Carlos Manzo, premier édile d'Uruapan, cité d'environ 350'000 habitants dans une importante région agricole, connue pour ses avocats largement exportés aux Etats-Unis, à l'instar d'autres fruits tels que le citron.

«A la suite d'une agression survenue cet après-midi dans le centre d'Uruapan, Michoacan, où a malheureusement perdu la vie le (maire) Carlos Manzo, deux personnes impliquées dans les faits ont été arrêtées et l'un des assaillants a perdu la vie», a indiqué sur X le secrétariat mexicain à la Sécurité publique.

Mexique. Deux maires assassinées en deux jours

MexiqueDeux maires assassinées en deux jours

L'Etat du Michoacan est rongé depuis des années par la violence des groupes criminels, qui tentent d'extorquer de l'argent aux agriculteurs. Y sévissent notamment le puissant cartel Jalisco Nueva Generacion et la Nueva Familia Michoacana, inscrits par les Etats-Unis sur leur liste des «organisations terroristes étrangères».

Le meurtre de M. Manzo est survenu quelques jours après la mort de Bernardo Bravo, un grand producteur de citrons du Michoacan, également tué par balle. Il avait dénoncé à plusieurs reprises des extorsions visant sa corporation.

