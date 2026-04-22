Les autorités mexicaines ont annoncé mercredi le démantèlement de l'un des plus grands réseaux de trafic de carburant du pays, avec des opérations estimées à plus de 1,3 milliard de dollars.

Le trafic de combustibles volés est, avec le narcotrafic, l'une des activités criminelles les plus lucratives. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le trafic de combustibles volés est, avec le narcotrafic, l'une des activités criminelles les plus lucratives. Le carburant est généralement siphonné des oléoducs appartenant à la compagnie pétrolière publique Pemex.

Les investigations «ont permis d'identifier et de démanteler l'un des plus importants réseaux de contrebande de carburant», a annoncé en conférence de presse Ulises Lara, responsable des affaires spéciales du parquet général mexicain.

Quatorze personnes «liées à des structures criminelles dédiées à l'obtention, à la distribution et à la commercialisation illégale d'hydrocarbures» ont été arrêtées, a pour sa part indiqué Omar Garcia Harfuch, ministre mexicain de la Sécurité.

Réseau découvert en septembre

Ce réseau a été découvert après l'arrestation en septembre dernier d'un vice-amiral, de cinq marins, d'anciens fonctionnaires des douanes et de chefs d'entreprise qui formaient un groupe criminel.

Le vice-amiral arrêté a occupé un poste élevé au sein de la Marine et, selon la presse mexicaine, est le neveu par alliance de l'ancien ministre de la Marine sous le gouvernement du président Andrés Manuel Lopez Obrador (2018-2024), prédécesseur et mentor de l'actuelle présidente de gauche Claudia Sheinbaum.