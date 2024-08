Mia et Noah arrivent en tête du classement des prénoms les plus souvent donnés aux nouveaux-nés en 2023 en Suisse, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En Suisse romande, ce sont Emma et Noah qui occupent la première place.

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Noah devance Gabriel et Liam chez les garçons et Emma a plus de succès qu'Olivia et Alice chez les filles. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

ATS

Chez les filles, Mia reprend le haut du hit-parade national après avoir été détrônée par Emma en 2022, a indiqué l'OFS dans son classement annuel des prénoms. Mia arrive ainsi en première position pour la septième fois sur les dix dernières années.

En 2023, Emma et Sofia se placent respectivement en 2e et 3e positions. Au top 20 du classement féminin figurent presque exclusivement des prénoms finissant par «a» (à l'exception d'Alice) et très souvent composés de deux syllabes, tels que Lia, Lina, Nora ou encore Mila.

Vera et Kiyan en progression

Chez les garçons, Noah est indétrônable. Il fait la course en tête depuis 2010, avec de rares exceptions en 2012 et entre 2018 et 2020. Après Noah, Liam et Matteo sont les deux prénoms les plus souvent donnés aux garçons nouveaux-nés.

Les prénoms Kiyan chez les garçons et Vera chez les filles sont ceux qui ont connu la plus forte progression en nombre de rangs, précise encore l’OFS. En une année, Kiyan a gagné 186 places pour atteindre le 124e rang. Le prénom Vera s’est, lui, hissé de 114 rangs pour se positionner 173e du classement national. A l'inverse, Maxime et Thea ont accusé la chute la plus brutale.

Concernant les nouvelles tendances, Amaya (86e rang), Lily (94e), James (81e) et Jaro (92e) ont fait leur entrée dans le top 100 des prénoms préférés des parents, selon l'OFS.

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Noah devance Gabriel et Liam chez les garçons et Emma a plus de succès qu'Olivia et Alice chez les filles. En Suisse alémanique, Noah et Mia ont le dessus, alors que ce sont Leonardo et Emma en Suisse italienne.

Au niveau de la population résidante permanente de tous âges, Daniel et Maria étaient les prénoms les plus portés en 2023.

Müller, da Silva et Bernasconi

Pour la troisième fois, l'OFS a également donné des informations sur les noms de famille les plus portés. Comme en 2022, c'est Müller qui tient le haut du pavé avec 53'170 personnes qui portent ce nom. Il est suivi de Meier et Schmid, avec respectivement 32'657 et 30'332 occurrences.

Si Meier obtient la palme en Suisse alémanique, c'est les da Silva qui sont les plus nombreux en Suisse romande (10'287 personnes). Les Bernasconi arrivent pour leur part en tête en Suisse italienne et les Caduff en région romanche.

Bien qu'ils soient les plus nombreux à l'échelle nationale, les Müller ne représentent toutefois que 0,6% des 8,96 millions habitants que compte la Suisse. La variété des patronymes est énorme, souligne l'OFS, qui en a recensé plus d'un demi-million.

mabe, ats