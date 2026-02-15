  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Un «monument immense pour le jazz moderne» est mort à 90 ans

ATS

15.2.2026 - 14:23

Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain multi-récompensé durant sa carrière, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé dimanche à l'AFP l'une de ses agentes artistiques, Marion Piras.

Lauréat de trois César et de deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, d'une Victoire du jazz en 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de ne jamais se fixer sur un style.
Lauréat de trois César et de deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, d'une Victoire du jazz en 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de ne jamais se fixer sur un style.
AFP

Keystone-SDA

15.02.2026, 14:23

Reconnu pour sa polyvalence de genres et d'instruments – il jouait aussi du saxophone -, ce natif de Bayonne excellait en musique classique, sa formation initiale, mais il était aussi considéré comme l'un des pionniers du free jazz et composait pour le cinéma.

Il était «un monument immense pour le jazz moderne, pour le jazz européen, totalement ouvert sur énormément de musiques et d'expériences», a salué son agente, qui précise que son décès est survenu jeudi.

Drame en montagne. Une avalanche sème la mort à Val d'Isère

Drame en montagneUne avalanche sème la mort à Val d'Isère

«Cet immense clarinettiste, ami des plus grands musiciens de son temps, excellait dans le classique comme le jazz», lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray.

Trois César

Lauréat de trois César et de deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, d'une Victoire du jazz en 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de ne jamais se fixer sur un style. Amoureux des métissages, chercheur d'une «nouvelle sorte de langage», il se disait ennemi de «la routine», privilégiant la musique festive à l'harmonie.

Né le 27 novembre 1935 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), premier prix de clarinette au conservatoire de Paris en 1959, il acquiert une solide réputation de soliste et participe aux créations de musique contemporaine de Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen.

500'000 mètres cubes de neige. Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

500'000 mètres cubes de neigeIl y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

En 1965, il pose les fondations d'un jazz nouveau avec le disque «Free Jazz», libérant le jazz européen des canons américains. Avec son propre groupe, le «Michel Portal Unit», il avait aussi triomphé lors de concerts mémorables, à Châteauvallon ou Uzeste.

«Enfant, j'étais toujours en train de penser aux gens qui allaient au fin fond du monde pour voir comment on vivait là-bas», avait-il confié à l'AFP en 2021, à l'occasion de la sortie du dernier opus d'une longue discographie, MP85.

Les plus lus

Mort de Quentin : La France insoumise sous le feu des critiques
Un train en direction de Zermatt déraille, des bus de remplacement mobilisés
Réduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader
La Suisse bat la Tchéquie de haute lutte
«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast
Lindsey Vonn rentre chez elle et répond à ses détracteurs