  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Consultez la carte Michelin ! Votre village fait-il partie des plus beaux de Suisse ?

ATS

20.3.2026 - 08:24

Après la France et l'Espagne, le guide Michelin propose dès vendredi une carte thématique des plus beaux villages de Suisse. Née d'un partenariat avec l'association «Les plus beaux Villages de Suisse», la publication recense 56 localités dans 19 cantons. Elle répertorie également des balades à vélo ou une sélection de restaurants étoilés.

La carte thématique, qui signale les 56 localités faisant partie de l'association, répertorie aussi les plus beaux villages viticoles, à l'image de St-Saphorin.
La carte thématique, qui signale les 56 localités faisant partie de l'association, répertorie aussi les plus beaux villages viticoles, à l'image de St-Saphorin.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

20.03.2026, 08:24

«La carte n'est plus un objet de guidage mais permet de matérialiser le voyage et elle permet la découverte et l'inspiration», a déclaré jeudi à Neuchâtel Philippe Sablayrolles, chef cartographe de Michelin. A l'ère numérique, Michelin continue de vendre 2 millions de cartes routières par an et «pas seulement à des seniors à la retraite».

Parmi ses acheteurs, 68% sont des actifs. «Les jeunes aussi s'emparent de nos cartes. Certains influenceurs, comme Léna Situations et ses plus de 4 millions de followers, se mettent en scène avec elles», a ajouté Philippe Sablayrolles, qui a fait le déplacement depuis Paris pour la conférence de presse.

Depuis 2022, Michelin Editions propose des cartes thématiques sur des itinéraires à vélo, à moto ou à pied ou en relevant les plus beaux villages d'un pays. Après la France et l'Espagne, c'est le tour de la Suisse.

La carte thématique, qui signale les 56 localités faisant partie de l'association, répertorie aussi les plus beaux villages lacustres comme par exemple Ascona (TI), viticoles à l'image de St-Saphorin (VD), de montagne (Splügen dans les Grisons) ou spirituels comme Trogen (AE). Elle y liste aussi les localités hors des sentiers battus comme par exemple le village médiéval de Valangin (NE).

Elle propose également des suggestions d'itinéraires cyclables dans les Préalpes vaudoises, de croisières sur le lac de Bienne. Une sélection de 54 restaurants issus du célèbre Guide Michelin est signalée à proximité des lieux classés.

Dans le guide vert

L’association des plus beaux Villages de Suisse, fondée en 2015, compte 56 communes, dont 21 en Suisse romande, 23 en Suisse alémanique, sept dans la partie italophone du pays et cinq dans la partie romanche. Le premier village labellisé a été Poschiavo (GR).

L'entité possède deux labels. Le premier recense les 50 plus beaux Villages suisses et le second décombre six cités historiques, comme Soleure ou Porrentruy (JU).

Pour rejoindre le réseau, les villages doivent être particulièrement beaux et bien entretenus, et respecter les critères stricts de la charte de qualité. «L'authenticité et l'aspect historique sont également des critères fondamentaux, tout comme la volonté politique de la commune de se mettre en réseau au niveau international», a précisé l'association.

L'édition 2026 du guide vert Michelin sur la Suisse comportera une entrée sur le réseau des plus beaux villages du pays. Elle sort vendredi, en même temps que la carte thématique qui y est consacrée.

Les plus lus

A Bruxelles, le cavalier seul de Viktor Orban défraie la chronique
L'ex-chef de l'anti-terrorisme de Trump dans le collimateur du FBI
Lors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé
La Nati change de style : découvrez son nouveau maillot extérieur !
Dans ces pays, les vacances coûtent moins cher que d'habitude
Ce secret que l'ornithorynque nous avait caché