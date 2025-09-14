Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche

Depuis des années, Migros et le syndicat Unia se disputent l'ouverture dominicale d'un magasin de la Zollstrasse à Zurich. Après que le Tribunal fédéral a provisoirement interdit le recours au personnel, Migros mise désormais sur un nouveau concept.

Le litige concernant les heures d'ouverture de Migros se poursuit. (Image symbolique) KEYSTONE

Sven Ziegler

L'ouverture dominicale d'un magasin Migros à la Zollstrasse de Zurich est depuis des années un duel juridique permanent. La question centrale est de savoir si ce petit magasin de moins de 200 mètres carrés fait partie de l'enceinte de la gare - et peut donc employer du personnel le dimanche.

Après que le syndicat Unia a obtenu gain de cause à plusieurs reprises devant les tribunaux, le Tribunal fédéral est également intervenu récemment. En juin, il a interdit à titre préventif de faire travailler des employés le dimanche jusqu'à ce qu'une décision de principe soit prise.

Mais Migros a entre-temps trouvé sa propre solution, comme le rapportent les journaux de CH Media: depuis quelques jours, le magasin reste ouvert le dimanche... sans aucun personnel de vente. L'accès se fait par carte de débit ou de crédit ou via un code QR dans l'application Migros. Le paiement s'effectue aux caisses self-checkout.

Sans problème sur le plan juridique

La porte-parole de Migros Annabel Ott explique que le concept a déjà fait ses preuves sur un autre site: «Les chiffres d'affaires vont dans la bonne direction et confirment que les achats du dimanche sont un besoin pour les clients». A la Zollstrasse également, le modèle est «très bien accepté».

Sur le plan juridique, Migros évolue ainsi en terrain sûr: la loi sur le travail n'interdit que l'emploi de personnel le dimanche et non l'ouverture des magasins eux-mêmes. Les heures d'ouverture des magasins relèvent de la compétence des cantons. A Zurich, aucune restriction ne s'applique aux petits magasins pouvant être utilisés de manière autonome.

Indépendamment de l'issue de la procédure, cinq autres formats Migros restent par ailleurs ouverts directement à la gare centrale de Zurich, du supermarché au Migrolino. Le conflit autour du magasin de la Zollstrasse a donc surtout une signification symbolique: il s'agit de questions de principe autour du travail dominical dans le commerce de détail.