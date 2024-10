Lundi matin, Migros a donné des informations sur la nouvelle orientation de ses supermarchés. blue News s'entretient avec un expert: Migros va-t-elle maintenant devenir un nouveau discounter?

MIgros veut proposer cette année encore plus de 1000 produits à bas prix. (Keystone/Michael Buholzer) Keystone

Samuel Walder

Lundi matin, la direction de la Fédération des coopératives Migros se réunit devant les médias. Le détaillant en crise veut investir 2,5 milliards de francs pour ouvrir de nouveaux magasins, moderniser les magasins existants et baisser les prix, indique le communiqué de presse.

En outre, Migros veut ouvrir 140 nouveaux supermarchés au cours des cinq prochaines années. Le nombre de magasins devrait passer de 790 à 930. Les baisses de prix font partie des mesures prévues. Plus de 1000 produits de consommation courante verront leur prix baisser «au niveau du discount», indique-t-on.

L'avis d'un expert du commerce de détail

Mais est-ce réaliste et Migros deviendra-t-elle à l'avenir le nouveau discounter? blue News s'est entretenu avec Cédric Lagger, expert du commerce de détail et directeur du marketing de l'entreprise viticole Schärer und Bühler.

«Ces derniers temps, Lidl et Aldi ont mené une grande campagne de réduction des prix. Je peux imaginer que c'est entre autres la raison de la grande réduction de prix chez Migros». On peut observer une évolution similaire chez Coop, par exemple.

Lagger dit: «Aldi a des prix de vin très attractifs et l'assortiment s'est développé ces dernières années. Depuis quelque temps, Coop fait maintenant de plus en plus souvent des prix promotionnels sur tout son assortiment de vins». Ce n'était pas le cas auparavant. La situation pourrait être similaire chez Migros. Pour être juste, il faut dire qu'Aldi et Lidl font bien leur travail. Mais cela augmente la pression sur Migros et Coop.

Marques propres de Migros: un élément important de la réorientation

Migros est en crise. Ce n'est un secret pour personne. Hormis les suppressions d'emplois et la vente des marchés spécialisés, Migros mise désormais sur les produits propres. Lagger déclare: «Pour Migros, les produits propres sont très importants et font partie de son image. Que Migros mise désormais sur les marques propres est une bonne chose». Car au final, c'est précisément ce qui a été la clé de son succès.

Mais dans l'univers Migros, on trouve déjà un discounter : Denner. Est-ce que Migros prend maintenant le dessus sur son propre discounter grâce à ses prix bas? Lagger répond par la négative: «Il est clair que Denner mise sur l'alcool et le tabac, car Migros ne vend pas ces produits». Migros peut donc tranquillement miser sur ses propres produits, tandis que Denner vend des produits de marque, de l'alcool et du tabac.

Un autre avantage des marques propres est que «dans de nombreux endroits en Suisse, il n'y a pas qu'un seul magasin Migros, mais souvent un Aldi, un Lidl ou un Coop à proximité. Grâce aux marques propres, Migros peut se démarquer de la concurrence».

Migros doit maintenant négocier - si elle ne l'a pas déjà fait.

Mais comment Migros peut-elle faire baisser les prix si les coûts de production et les marges d'achat restent les mêmes ? Lagger a une hypothèse. «Je pense que Migros fait maintenant une pression puissante sur les producteurs».

Si un détaillant veut baisser les prix, il faut absolument que les prix de production changent. Sinon, le concept n'est pas rentable. Migros va ou a déjà dû négocier durement.