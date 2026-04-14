Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé

Mardi, 25 personnes ont été licenciées à la direction du marketing et de la communication de Migros Supermarché SA. Un choc pour les personnes concernées : des mois auparavant encore, on leur avait assuré qu'aucune suppression de poste n'était prévue.

Migros licencie brusquement des employés (photo d'illustration, archives). ats

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Mardi, 20 postes à plein temps ont été supprimés à la direction du marketing et de la communication de Migros Supermarché SA - 25 personnes sont concernées par ces suppressions de postes. Les personnes concernées ont été informées le jour même.

Des mois auparavant, il avait été expressément communiqué dans le cadre d'un projet interne appelé "Health Check" qu'aucune suppression de poste n'était prévue.

Migros souligne que la réorganisation est indépendante du processus d'amaigrissement annoncé pour 2024 - l'entreprise ne précise pas si d'autres suppressions de postes suivront. Montre plus

C'était un mardi comme les autres - jusqu'à ce que les e-mails contenant les invitations aux entretiens soient envoyés à 8h30. Des entretiens de licenciement ont eu lieu toute la matinée chez Migros Supermarché SA, et l'après-midi, le reste du personnel a été informé : 20 postes seront supprimés à la direction du marketing et de la communication - ce qui signifie que 25 personnes seront licenciées. C'est ce que blue News a appris de sources internes, Migros confirmant la suppression sur demande.

Ce qui rend le choc particulièrement grand : les collaborateurs concernés n'avaient reçu aucune indication sur ce qui allait arriver. Depuis la fin de l'été, un projet interne appelé «Health Check» - un état des lieux de la collaboration, des compétences et des interfaces - était en cours au sein du département marketing. Dès le début, selon une personne proche du dossier, il a été expressément communiqué qu'il ne s'agissait pas d'un signe avant-coureur d'une vague de licenciements.

«Des enquêtes auprès des collaborateurs et des ateliers ont suivi dans les mois qui ont suivi», raconte cette personne. Pour ce mardi, seule une information sur l'état d'avancement du projet «Health Check» avait été annoncée. Personne ne s'attendait à ce que 25 licenciements suivent à la place, explique-t-on dans l'entreprise. D'autant plus que plus de 10 pour cent de l'ensemble du département marketing seront ainsi licenciés.

Migros : réorganisation indépendante du processus d'amaigrissement

Interrogée par blue News, Migros confirme les suppressions de postes. Les domaines concernés sont ceux de la direction du marketing et de la communication, où "les exigences changent particulièrement fortement".

La réorganisation n'est pas liée au processus d'allègement annoncé en 2024: «Au cours de l'activité opérationnelle, il s'est avéré que des adaptations plus importantes étaient nécessaires dans ce domaine», écrit l'entreprise. Les personnes concernées ont déjà été informées et ont reçu le soutien du service du personnel ainsi que de partenaires externes spécialisés.

Migros ne précise pas si d'autres suppressions d'emplois suivront à une date ultérieure : Le groupe contrôle «régulièrement» sa stratégie et son organisation et les adapte «si nécessaire».

Migros en mutation permanente

Les licenciements d'aujourd'hui ne sont pas un cas isolé - ils s'inscrivent dans une longue histoire de transformation. Le coup d'envoi a été donné en février 2024 par un coup de théâtre : Migros a annoncé la vente de plusieurs de ses filiales - dont la filiale de voyages Hotelplan, la filiale de cosmétiques Mibelle ainsi que Melectronics et SportX. Le groupe voulait se concentrer sur son activité principale. Conséquence : une suppression de jusqu'à 1500 emplois à temps plein.

Quelques mois plus tard, en mai 2024, les 150 premiers collaborateurs du siège principal de la Limmatplatz à Zurich ont reçu leur lettre de licenciement - parmi eux, de nombreux employés du marketing et des achats. La nouvelle structure de Migros Supermarché SA est entrée en vigueur le 1er juillet 2024.

En janvier 2026, un nouveau tournant a été pris : Ex Libris, le libraire traditionnel de Migros, a fermé les 15 magasins restants. Environ 230 collaborateurs ont été touchés et le commerce de livres en ligne a été transféré à Galaxus.

Ce n'est que fin 2025 que la présidente de Migros Ursula Nold avait promis d'amorcer un revirement : D'ici 2029, 140 nouveaux magasins doivent être ouverts et 1000 nouveaux emplois créés chaque année. Les 25 licenciements d'aujourd'hui dans le marketing et la communication montrent que la transformation du groupe n'est pas encore terminée.