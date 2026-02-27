  1. Clients Privés
Prévention ou leçon de morale ? Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»

Sven Ziegler

27.2.2026

Des affiches placardées dans près de 200 magasins de Migros de la région de l'Aar suscitent l'indignation: les collaborateurs provoqueraient des absences en raison de leur «comportement à risque en matière de loisirs», peut-on y lire. Après de vives critiques, la coopérative parle d'un «malentendu interne».

Sont sous pression : les employés de Migros sont confrontés à de telles affiches.
Sont sous pression : les employés de Migros sont confrontés à de telles affiches.
Image : «Work-Zeitung» / Keystone / Bildmontage blue News

Sven Ziegler

27.02.2026, 04:30

27.02.2026, 08:15

Quelques phrases sur une affiche et soudain, l'ambiance est au plus bas dans de nombreux magasins de Migros Aar.

«Les sorties et les vacances ont causé 2100 jours d'absence en 2025 à Migros Aar»: c'est ce qu'on pouvait lire sur une affiche interne apparue au début de l'année dans près de 200 magasins des cantons de Berne, d'Argovie et de Soleure.

Elle était signée par les «spécialistes ASGS». Chez Migros, il s'agit du secteur responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Le journal syndical «Work-Zeitung» a été le premier à parler de ces affiches .

«Les accidents n'arrivent pas, ils sont provoqués»

Ce qui aurait pu être un message de prévention a été perçu par de nombreux collaborateurs comme une leçon de morale. La phrase: «Les accidents n'arrivent pas, ils sont provoqués» a particulièrement choqué. Pour certains, cela sonnait comme un reproche.

«Manque de respect et de professionnalisme»

Une vendeuse de la région de Berne décrit la réaction de son équipe au journal syndical comme un mélange de colère et de stupeur. On se sent suspecté, dit-elle, «comme si on se blessait volontairement ou si on faisait preuve de négligence».

Une deuxième affiche a circulé, calculant ce que l'absence d'une personne signifiait pour l'équipe: 82 heures devaient être couvertes «sans planification», les collègues subissaient une pression supplémentaire, le risque d'accident augmentait même.

Pour certains collaborateurs, cela ressemblait à un reproche subtil: si quelqu'un manque, tous les autres en souffrent, alors «fais attention».

140 nouveaux magasins d’ici 2030. Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur

140 nouveaux magasins d’ici 2030Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur

L'affiche a manifestement touché un point sensible. Plusieurs employés font état d'une pression croissante pour faire des économies, d'une réduction des heures d'intervention et d'une ambiance générale tendue. Ceux qui sont flexibles ont des avantages dans la planification des équipes, ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas l'être le ressentent.

Dans ce contexte, les affiches apparaissent pour certains comme un nouveau signal venant d'en haut: la responsabilité des goulots d'étranglement incombe aux équipes et non à la planification du personnel. «Ou bien ne devons-nous plus vivre que pour Migros ?», ironise un collaborateur.

Migros parle d'un malentendu

Suite aux critiques, la coopérative a réagi. Interrogée par blue News, la porte-parole Neda Golafchan a expliqué que les affiches n'auraient «pas dû être placées de cette manière évidente».

Il s'agirait d'un malentendu interne, ni les RH ni le service de communication n'auraient été impliqués. «Après avoir été informées, les affiches ont été immédiatement retirées et des mesures internes ont été prises pour garantir qu'un tel incident ne se reproduise plus», écrit la porte-parole Neda Golafchan.

La porte-parole ne souhaite pas répondre à d'autres questions sur cette affaire.

Pour certaines personnes concernées, le mal est néanmoins fait. Deux collaborateurs ont déclaré au «Work-Zeitung» qu'ils avaient décidé de se réorienter professionnellement. La frustration s'est accumulée trop longtemps et l'annonce a fait déborder le vase.

