Orphelin après la mort de sa mère enlevée par Pablo Escobar, le sénateur et prétendant à la présidentielle de 2026 en Colombie, Miguel Uribe Turbay, qui a succombé à ses blessures, aura mené une incessante quête en faveur de la réconciliation dans un pays déchiré depuis des décennies par la violence.

Des personnes tiennent des bougies alors qu'elles se rassemblent devant la clinique où le sénateur colombien Miguel Uribe Turbay était soigné après avoir été blessé par balle lors d'un rassemblement politique, à Bogota, en Colombie, le dimanche 8 juin 2025. KEYSTONE

M. Uribe Turbay, membre du parti Centre démocratique, la principale formation de la droite colombienne, avait été atteint de deux balles dans la tête le 7 juin lors d'un discours devant des militants dans un quartier populaire de Bogota. Il avait 39 ans.

L'enquête n'a pas encore mis au jour les motivations du tireur, âgé de 15 ans, placé en détention avec deux complices présumés.

Dès l'âge de quatre ans il a été victime de la violence en Colombie avec la mort de sa mère le 25 janvier 1991.

Diana Turbay, journaliste renommée, était censée interviewer en exclusivité un chef de la guérilla. Mais cette rencontre était un piège tendu par le baron de la drogue Pablo Escobar (1949-1993) pour la kidnapper avec d'autres confrères et les utiliser comme moyen de pression afin d'abolir un traité d'extradition de narcotrafiquants colombiens vers les États-Unis.

Lors d'une confuse opération militaire de libération, elle a été tuée, laissant Miguel et sa soeur Maria Carolina orphelins.

Le prix Nobel de littérature colombien Gabriel Garcia Marquez a fait de l'enlèvement des huit journalistes au total, et aux cinq mois d'angoisse entre la disparition et la mort de Diana Turbay, le sujet de son roman «Journal d'un enlèvement» (1997).

Petit-fils de président

Miguel Uribe Turbay est issu d'une influente famille colombienne. Son grand-père, Julio César Turbay, a été président de la Colombie entre 1978 et 1982.

Après des études dans l'un des meilleurs collèges de Bogota, il a décroché un master à l'Université de Harvard et est devenu avocat. Conseiller municipal de Bogota puis candidat malheureux à la mairie de la capitale, il était depuis 2022 sénateur du Centre démocratique dirigé par l'influent Alvaro Uribe, chef de l'État entre 2002 et 2010 (avec lequel il n'a aucun lien de parenté). Ce dernier le considérait comme une «espoir pour la patrie».

Bien que la campagne officielle pour le scrutin de mai 2026 ne soit pas encore ouverte, il avait annoncé l'année dernière vouloir briguer la présidence du pays.

Miguel Uribe était un fervent critique du président Gustavo Petro et de la gauche en général. Au Parlement, il a mené de nombreux débats contre les guérillas et la politique de négociations de paix menée par le président Petro, ancien guérillero.

Il était également l'un des principaux détracteurs des réformes sociales promues par le chef de l'État.

Lors de sa campagne pour briguer la mairie de Bogota en 2019, Miguel Uribe se définissait comme un politicien «transparent», «aucun scandale de corruption» le touchant. Il disait vouloir mener une politique de fermeté contre l'insécurité de la capitale et la consommation de drogues.

Quelques instants avant les coups de feu qui s'avèreront mortels, Miguel Uribe rendait hommage à sa mère, disant avoir vécu la violence «dans sa propre chair», selon une vidéo consultée par l'AFP où il apparaît, micro en main, devant quelque dizaines de personnes dans un parc de Bogota.

«J'ai pardonné à tous ceux qui ont été impliqués» dans la mort de Diana Turbay, avait-il affirmé en 2021 dans une interview au magazine Bocas. «La réconciliation est la seule chose qui aide à avancer et à surpasser un moment aussi difficile».

Aucune menace à son encontre n'était connue. Il était père d'un enfant de deux ans et répétait sa foi en un «avenir pour la Colombie».