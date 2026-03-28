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Condamné en Italie Un Suisse a harcelé la guitariste d'un groupe pendant 20 ans

ATS

28.3.2026 - 22:51

Le tribunal de Milan a condamné un ressortissant suisse à 15 mois de prison pour harcèlement. L'homme aurait notamment «stalké» durant une vingtaine d'années la guitariste Morgana Blue, membre fondatrice du groupe punk/rock Bambole di Pezza.

Le groupe Bambole di Pezza a été créé en 2002 à Milan sous l'impulsion de Morgana Blue (à d).
Le groupe Bambole di Pezza a été créé en 2002 à Milan sous l'impulsion de Morgana Blue (à d).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.03.2026, 22:51

L'homme a envoyé des centaines de messages sur les réseaux sociaux et le portable de la musicienne avec des menaces et, dans certains cas, des références au satanisme, indique samedi l'agence italienne adnkronos, citant des sources bien informées. L'homme aurait aussi harcelé une autre musicienne, Micol Martinez, et sa mère.

Le groupe Bambole di Pezza a été créé en 2002 à Milan sous l'impulsion de Morgana Blue. Il est resté actif jusqu'en 2006. Après une réunion en 2014, il s'est reformé en 2021. Il a participé au dernier festival de San Remo, le concours de chansons le plus populaire d'Italie.

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