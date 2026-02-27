  1. Clients Privés
Drame à Milan : un tramway déraille, faisant un mort et près de 20 blessés

ATS

27.2.2026 - 19:08

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP. L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher.
Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher.
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 19:08

27.02.2026, 19:16

On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. «J'ai entendu une énorme déflagration», a déclaré Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident. «J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin», a-t-elle ajouté.

«J'ai cru que c'était un tremblement de terre», a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa. «J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible», a-t-il ajouté.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique.

