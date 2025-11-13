  1. Clients Privés
Berlin Des militants pro-palestiniens sur la Porte de Brandebourg

ATS

13.11.2025 - 16:48

Des militants propalestiniens ont utilisé jeudi une nacelle élévatrice pour déployer une banderole sur la célèbre Porte de Brandebourg, symbole de Berlin et de l'Allemagne. Ils ont ensuite été arrêtés par la police.

Des militants propalestiniens ont déployé une banderole jeudi sur la Porte de Brandebourg à Berlin (archives).
Des militants propalestiniens ont déployé une banderole jeudi sur la Porte de Brandebourg à Berlin (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 16:48

13.11.2025, 17:22

Six militants vêtus de gilets de sécurité ont conduit un élévateur sur la place touristique bondée à midi, et trois d'entre eux ont rapidement utilisé l'engin de chantier pour monter au sommet du monument haut de 26 mètres.

L'action militante s'est déroulée «très rapidement», a déclaré Florian Nath, porte-parole de la police de Berlin, à l'AFP sur place. «Nous étions là en quelques minutes, mais la nacelle était déjà en train de monter, et nous ne l'avons pas arrêtée à ce moment-là car cela aurait été trop dangereux en cas d'accident ou de chute.»

«La violence n'a pas sa place ici». Heurts au concert d'un orchestre israélien: quatre inculpations

«La violence n'a pas sa place ici»Heurts au concert d'un orchestre israélien: quatre inculpations

Les trois militants hissés ont ensuite déployé une bannière portant l'inscription «Plus jamais de génocide – liberté pour la Palestine», et ont allumé des feux de Bengale. Les trois militants restés au sol se sont eux enfermés dans la cabine de l'élévateur, et la police a brisé une vitre pour pouvoir les arrêter.

Une équipe spéciale de la police a grimpé sur la Porte pour arrêter les autres militants et les faire redescendre lors d'une opération qui a duré environ une heure et demie, a précisé M. Nath. Les six militants ont été placés en garde à vue pour plusieurs infractions présumées, dont intrusion illégale.

«Neutralité tachée de sang». Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

«Neutralité tachée de sang»Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Radicalisation des opinions

Les enquêteurs devaient vérifier si l'usage de la nacelle avait causé des dommages au monument du XVIIIe siècle. La Porte de Brandebourg a déjà subi dans le passé l'assaut de manifestants qui voulaient ainsi profiter de la visibilité de ce monument national.

Comme ailleurs, l'émotion suscitée par le conflit au Proche-Orient a entraîné une radicalisation des opinions en Allemagne, pays où il trouve une résonance particulière en raison de sa responsabilité dans la Shoah.

